Сімейний бізнес в Україні може отримати чіткий правовий статус — держава готує нові правила

14:43, 27 березня 2026
Законопроєкт має спростити ведення родинної справи, зменшити витрати та вивести бізнес із тіні.
Сімейний бізнес в Україні може отримати чіткий правовий статус — держава готує нові правила
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку розглянув законодавчі ініціативи, спрямовані на розвиток і підтримку підприємництва. Йдеться про проєкти законів щодо сімейного бізнесу №13109 та соціального підприємництва №14156.

Члени комітету рекомендували парламенту ухвалити обидва документи за основу у першому читанні.

Законопроєкт про сімейне підприємництво пропонує врегулювати правові, економічні та організаційні засади діяльності сімейного бізнесу.

Документ визначає таку форму як спільну господарську діяльність членів однієї сім’ї з метою отримання доходу.

Очікується, що нові норми спростять ведення малого бізнесу, сприятимуть легалізації неформальної зайнятості та зменшенню адміністративного навантаження.

Також ініціатива має стимулювати самозайнятість, створення робочих місць і зниження трудової міграції.

Водночас законопроєкт №14156 передбачає впровадження в законодавство поняття «суб’єкти соціального підприємництва».

Такі підприємства зможуть користуватися всіма інструментами державної підтримки, передбаченими для малого та середнього бізнесу. Ідеться про розширення доступу до фінансування, інвестицій та донорських програм.

Автори ініціативи наголошують, що це дозволить забезпечити рівні конкурентні умови для соціального підприємництва поряд із традиційним бізнесом і сприятиме його подальшому розвитку.

Стрічка новин

