Семейный бизнес в Украине может получить четкий правовой статус — государство готовит новые правила

14:43, 27 марта 2026
Законопроект должен упростить ведение семейного дела, снизить расходы и вывести бизнес из тени.
Семейный бизнес в Украине может получить четкий правовой статус — государство готовит новые правила
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рассмотрел законодательные инициативы, направленные на развитие и поддержку предпринимательства. Речь идет о проектах законов о семейном бизнесе №13109 и социальном предпринимательстве №14156.

Члены комитета рекомендовали парламенту принять оба документа за основу в первом чтении.

Законопроект о семейном предпринимательстве предлагает урегулировать правовые, экономические и организационные основы деятельности семейного бизнеса.

Документ определяет такую форму как совместную хозяйственную деятельность членов одной семьи с целью получения дохода.

Ожидается, что новые нормы упростят ведение малого бизнеса, будут способствовать легализации неформальной занятости и снижению административной нагрузки.

Также инициатива должна стимулировать самозанятость, создание рабочих мест и снижение трудовой миграции.

В то же время законопроект №14156 предусматривает внедрение в законодательство понятия «субъекты социального предпринимательства».

Такие предприятия смогут пользоваться всеми инструментами государственной поддержки, предусмотренными для малого и среднего бизнеса. Речь идет о расширении доступа к финансированию, инвестициям и донорским программам.

Авторы инициативы подчеркивают, что это позволит обеспечить равные конкурентные условия для социального предпринимательства наряду с традиционным бизнесом и будет способствовать его дальнейшему развитию.

