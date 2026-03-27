Семейный бизнес в Украине может получить четкий правовой статус — государство готовит новые правила
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рассмотрел законодательные инициативы, направленные на развитие и поддержку предпринимательства. Речь идет о проектах законов о семейном бизнесе №13109 и социальном предпринимательстве №14156.
Члены комитета рекомендовали парламенту принять оба документа за основу в первом чтении.
Законопроект о семейном предпринимательстве предлагает урегулировать правовые, экономические и организационные основы деятельности семейного бизнеса.
Документ определяет такую форму как совместную хозяйственную деятельность членов одной семьи с целью получения дохода.
Ожидается, что новые нормы упростят ведение малого бизнеса, будут способствовать легализации неформальной занятости и снижению административной нагрузки.
Также инициатива должна стимулировать самозанятость, создание рабочих мест и снижение трудовой миграции.
В то же время законопроект №14156 предусматривает внедрение в законодательство понятия «субъекты социального предпринимательства».
Такие предприятия смогут пользоваться всеми инструментами государственной поддержки, предусмотренными для малого и среднего бизнеса. Речь идет о расширении доступа к финансированию, инвестициям и донорским программам.
Авторы инициативы подчеркивают, что это позволит обеспечить равные конкурентные условия для социального предпринимательства наряду с традиционным бизнесом и будет способствовать его дальнейшему развитию.
