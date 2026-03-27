Повторна участь судді у кримінальному провадженні: КСУ роз’яснив застосування статті 76 КПК

Питання допустимості повторної участі судді у кримінальному провадженні в контексті Рішення КСУ від 4 березня 2026 року № 1-р(ІІ)/2026: роз’яснення суддів.

Цій темі присвятили свої виступи судді Конституційного Суду України Сергій Різник (суддя-доповідач у справі), Олександр Водянніков, Віктор Городовенко та Галина Юровська.

Судді детально ознайомили зі змістом Рішення № 1-р(ІІ)/2026 за конституційною скаргою Горобця А. В., у якому Суд визнав конституційною частину першу статті 76 Кримінального процесуального кодексу України (КПК).

Цією нормою КПК визначено, що суддя, який брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, не має права брати участь у цьому ж провадженні в суді першої, апеляційної і касаційної інстанцій. Ця норма також установлює окремі винятки, якими надано дозвіл судді брати участь у кримінальному провадженні в суді апеляційної інстанції, зокрема у разі перегляду ним ухвали суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Судді навели обґрунтування суб’єкта права на конституційну скаргу щодо неконституційності оскаржуваного припису КПК. Заявник твердив, зокрема, що „суддя, який брав участь на досудовому розслідуванні вже не зможе бути об’єктивним під час судового розгляду кримінального провадження, оскільки в нього, ще на етапі досудового розслідування вже склалась певна суб’єктивна думка відносно особи щодо якої здійснюється кримінальне провадження“.

Під час лекції доповідачі виклали основні аргументи цього рішення, пояснюючи, зокрема, передумови запровадження права на апеляційне оскарження, які стали наслідком унесення парламентом низки змін до кримінального процесуального законодавства на виконання Рішення Конституційного Суду України від 13 червня 2019 року № 4-р/2019 у справі за конституційною скаргою Глущенка В. М., яким Суд визнав неконституційною частину другу статті 392 КПК щодо унеможливлення окремого апеляційного оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою, постановленої під час судового провадження в суді першої інстанції. Цими змінами Верховна Рада України додатково передбачила нормативний механізм його реалізації. Одним із елементів цього механізму став установлений у статті 76 КПК виняток із загального правила про недопустимість повторної участі судді у кримінальному провадженні.

Судді наголосили, що, оцінюючи домірність обраного законодавцем способу гарантування права на апеляційне оскарження ухвал суду, пов’язаних із триманням під вартою, Суд виходить із того, що згідно з частиною першою статті 76 КПК дозвіл судді, який брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, брати участь у цьому ж провадженні в суді апеляційної інстанції стосується вузького кола питань, пов’язаних виключно з перевірянням законності застосування під час судового провадження запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Промовці зауважили, що, переглядаючи в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо запобіжного заходу у виді тримання під вартою, судді суду апеляційної інстанції вирішують питання не щодо винуватості особи, а лише щодо обґрунтованості підозри та наявності ризиків, визначених статтею 177 КПК, та ураховують обставини, визначені статтею 178 КПК.

