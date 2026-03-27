Повторное участие судьи в уголовном производстве: КСУ разъяснил применение статьи 76 УПК

Вопрос допустимости повторного участия судьи в уголовном производстве в контексте Решения КСУ от 4 марта 2026 года № 1-р(ІІ)/2026: разъяснение судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Этой теме посвятили свои выступления судьи Конституционного Суда Украины Сергей Ризник (судья-докладчик по делу), Александр Водянников, Виктор Городовенко и Галина Юровская.

Судьи подробно ознакомили с содержанием Решения № 1-р(ІІ)/2026 по конституционной жалобе Горобца А. В., в котором Суд признал конституционной часть первую статьи 76 Уголовного процессуального кодекса Украины (УПК).

Этой нормой УПК определено, что судья, который принимал участие в уголовном производстве во время досудебного расследования, не имеет права участвовать в этом же производстве в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций. Эта норма также устанавливает отдельные исключения, которыми предоставлено разрешение судье участвовать в уголовном производстве в суде апелляционной инстанции, в частности в случае пересмотра им определения суда первой инстанции о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Судьи привели обоснование субъекта права на конституционную жалобу относительно неконституционности оспариваемого положения УПК. Заявитель утверждал, в частности, что «судья, который принимал участие на досудебном расследовании, уже не сможет быть объективным во время судебного рассмотрения уголовного производства, поскольку у него еще на этапе досудебного расследования уже сложилось определенное субъективное мнение относительно лица, в отношении которого осуществляется уголовное производство».

Во время лекции докладчики изложили основные аргументы этого решения, объясняя, в частности, предпосылки введения права на апелляционное обжалование, которые стали следствием внесения парламентом ряда изменений в уголовное процессуальное законодательство во исполнение Решения Конституционного Суда Украины от 13 июня 2019 года № 4-р/2019 по делу по конституционной жалобе Глущенко В. М., которым Суд признал неконституционной часть вторую статьи 392 УПК относительно невозможности отдельного апелляционного обжалования определения суда о продлении срока содержания под стражей, вынесенного во время судебного производства в суде первой инстанции. Этими изменениями Верховная Рада Украины дополнительно предусмотрела нормативный механизм его реализации. Одним из элементов этого механизма стало установленное в статье 76 УПК исключение из общего правила о недопустимости повторного участия судьи в уголовном производстве.

Судьи подчеркнули, что, оценивая соразмерность выбранного законодателем способа гарантирования права на апелляционное обжалование судебных решений, связанных с содержанием под стражей, Суд исходит из того, что согласно части первой статьи 76 УПК разрешение судье, который принимал участие в уголовном производстве во время досудебного расследования, участвовать в этом же производстве в суде апелляционной инстанции касается узкого круга вопросов, связанных исключительно с проверкой законности применения во время судебного производства меры пресечения в виде содержания под стражей.

Выступающие отметили, что, пересматривая в апелляционном порядке определения суда первой инстанции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей, судьи суда апелляционной инстанции решают вопрос не о виновности лица, а лишь об обоснованности подозрения и наличии рисков, определенных статьей 177 УПК, и учитывают обстоятельства, определенные статьей 178 УПК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.