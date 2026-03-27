Сейм Польщі не зміг подолати вето президента на реформу кримінального процесу

15:55, 27 березня 2026
У канцелярії президента Польщі пояснили, що окремі положення реформи могли ускладнити кримінальні провадження та створити ризики для громадян.
Сейм Польщі не зміг подолати вето президента на реформу кримінального процесу
Сейм Польщі не зміг відхилити вето президента на закон про новелізацію Кодексу карного процесу, який передбачав масштабну реформу кримінальної процедури. 

Як пише RMF FM, за повторне ухвалення документа проголосували 244 депутати, проти — 180, ще 16 утрималися. Водночас для подолання президентського вето необхідно щонайменше три п’ятих голосів, тож рішення не набрало необхідної підтримки — не вистачило 20 голосів.

Вето на закон наклав президент Кароль Навроцький 13 березня. У його канцелярії пояснили, що окремі положення реформи могли ускладнити кримінальні провадження та створити ризики для громадян. Зокрема, зауваження стосувалися норм щодо тимчасового арешту.

Водночас керівник президентської канцелярії Збігнєв Богуцький повідомив, що глава держави вже подав альтернативний законопроєкт. Він, зокрема, передбачає обмеження продовження тримання під вартою, але з винятками для справ, пов’язаних із безпекою держави або дітей, а також встановлює заборону використання незаконно отриманих доказів із певними виключеннями.

У Міністерстві юстиції Польщі розкритикували рішення президента. Заступник міністра юстиції Аркадіуш Мирха назвав вето «політичним капризом і помилкою», зазначивши, що реформа була результатом дворічної роботи експертів і парламенту.

Заветований закон передбачав, зокрема, низки питань кримінальної процедури. У ній, зокрема, містився новий, відмінний підхід до можливості застосування тимчасових арештів через так звану суворість покарання. Верхня межа покарання у вигляді позбавлення волі — як суворого — мала бути підвищена з 8 до 10 років. Водночас строк застосування арешту на підставі цієї норми до моменту винесення вироку судом першої інстанції не міг перевищувати 12 місяців. Передбачалося також повернення до норм, які діяли до часів правління PiS, згідно з якими «тимчасовий арешт не може застосовуватися, якщо злочин карається позбавленням волі на строк, що не перевищує 2 років». Зараз ця межа знижена до покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Це вже не перша невдала спроба Сейму подолати президентське вето — раніше парламент також не зміг скасувати рішення глави держави щодо інших законів.

