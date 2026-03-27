Сейм Польши не смог преодолеть вето президента на реформу уголовного процесса

15:55, 27 марта 2026
В канцелярии президента Польши объяснили, что отдельные положения реформы могли усложнить уголовные производства и создать риски для граждан.
Сейм Польши не смог отклонить вето президента на закон о новеллизации Уголовно-процессуального кодекса, который предусматривал масштабную реформу уголовной процедуры.

Как пишетRMF FM, за повторное принятие документа проголосовали 244 депутата, против — 180, еще 16 воздержались. В то же время для преодоления президентского вето необходимо не менее трех пятых голосов, поэтому решение не набрало необходимой поддержки — не хватило 20 голосов.

Вето на закон наложил президент Кароль Навроцкий 13 марта. В его канцелярии пояснили, что отдельные положения реформы могли усложнить уголовные производства и создать риски для безопасности граждан. В частности, замечания касались норм о временном аресте.

В то же время руководитель президентской канцелярии Збигнев Богуцкий сообщил, что глава государства уже подал альтернативный законопроект. Он, в частности, предусматривает ограничения продления содержания под стражей, но с исключениями для дел, связанных с безопасностью государства или детей, а также устанавливает запрет на использование незаконно полученных доказательств с определенными исключениями.

В Министерстве юстиции Польши раскритиковали решение президента. Заместитель министра юстиции Аркадиуш Мирха назвал вето «политическим капризом и ошибкой», отметив, что реформа была результатом двухлетней работы экспертов и парламента.

Заветированный закон предусматривал, в частности, ряд вопросов уголовной процедуры. В нем, в частности, содержался новый, отличный подход к возможности применения временных арестов через так называемую строгость наказания. Верхний предел наказания в виде лишения свободы — как строгого — должен был быть повышен с 8 до 10 лет. В то же время срок применения ареста на основании этой нормы до вынесения приговора судом первой инстанции не мог превышать 12 месяцев. Предполагалось также возвращение к нормам, которые действовали до периода правления PiS, согласно которым «временный арест не может применяться, если преступление наказывается лишением свободы на срок, не превышающий 2 лет». Сейчас этот предел снижен до наказания в виде одного года лишения свободы.

Это уже не первая неудачная попытка Сейма преодолеть президентское вето — ранее парламент также не смог отменить решения главы государства по другим законам.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

Финалисты определены: конкурс на главу Государственной таможенной службы вышел на завершающий этап

Конкурсная комиссия определила финалистов на должность руководителя Государственной таможенной службы — Ореста Мандзия и Руслана Даменцова.

Под маской потребительского кредита: Верховный Суд разрешил взыскивать ипотеку за коммерческие долги во время войны

Верховный Суд подтвердил: мораторий на принудительную реализацию ипотечного имущества физических лиц во время военного положения не распространяется на кредиты, выданные для предпринимательской деятельности.

Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

