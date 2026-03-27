  1. В Україні

Василь Шкураков призначений заступником міністра оборони з фінансів та внутрішнього аудиту

15:40, 27 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На засіданні уряду Василя Шкуракова призначено заступником міністра оборони.
фото: Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На засіданні Кабінету Міністрів Василя Шкуракова призначили заступником міністра оборони України. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Новопризначений заступник відповідатиме за фінансову систему та внутрішній аудит відомства. Основний акцент буде зроблено на створенні прозорої, керованої та орієнтованої на дані фінансової моделі, зазначив Федоров. 

Серед ключових напрямів роботи Шкуракова — забезпечення якісного бюджетного планування і виконання, щоб фінансові ресурси відповідали реальним потребам фронту, а також управління всіма джерелами фінансування, включно з державним бюджетом, міжнародною допомогою, грантами та кредитами.

Окрему увагу приділятимуть посиленню економічного аналізу для ухвалення управлінських рішень, розвитку внутрішнього контролю й аудиту для виявлення ризиків та неефективності, а також цифровізації фінансової звітності.

Василь Шкураков має понад десять років досвіду у сфері управління публічними фінансами. Раніше він обіймав посади заступника міністра фінансів та першого заступника міністра розвитку громад і інфраструктури, а під час повномасштабної війни відповідав за забезпечення фінансової стабільності критичної інфраструктури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України Міноборони Михайло Федоров

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]