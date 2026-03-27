Василь Шкураков призначений заступником міністра оборони з фінансів та внутрішнього аудиту

На засіданні уряду Василя Шкуракова призначено заступником міністра оборони.

На засіданні Кабінету Міністрів Василя Шкуракова призначили заступником міністра оборони України. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Новопризначений заступник відповідатиме за фінансову систему та внутрішній аудит відомства. Основний акцент буде зроблено на створенні прозорої, керованої та орієнтованої на дані фінансової моделі, зазначив Федоров.

Серед ключових напрямів роботи Шкуракова — забезпечення якісного бюджетного планування і виконання, щоб фінансові ресурси відповідали реальним потребам фронту, а також управління всіма джерелами фінансування, включно з державним бюджетом, міжнародною допомогою, грантами та кредитами.

Окрему увагу приділятимуть посиленню економічного аналізу для ухвалення управлінських рішень, розвитку внутрішнього контролю й аудиту для виявлення ризиків та неефективності, а також цифровізації фінансової звітності.

Василь Шкураков має понад десять років досвіду у сфері управління публічними фінансами. Раніше він обіймав посади заступника міністра фінансів та першого заступника міністра розвитку громад і інфраструктури, а під час повномасштабної війни відповідав за забезпечення фінансової стабільності критичної інфраструктури.

