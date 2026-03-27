Василий Шкураков назначен заместителем министра обороны по финансам и внутреннему аудиту

15:40, 27 марта 2026
На заседании правительства Василий Шкураков назначен заместителем министра обороны.
На заседании Кабинета Министров Василия Шкуракова назначили заместителем министра обороны Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Новоназначенный заместитель будет отвечать за финансовую систему и внутренний аудит ведомства. Основной акцент будет сделан на создании прозрачной, управляемой и ориентированной на данные финансовой модели, отметил Федоров.

Среди ключевых направлений работы Шкуракова — обеспечение качественного бюджетного планирования и исполнения, чтобы финансовые ресурсы соответствовали реальным потребностям фронта, а также управление всеми источниками финансирования, включая государственный бюджет, международную помощь, гранты и кредиты.

Отдельное внимание будет уделяться усилению экономического анализа для принятия управленческих решений, развитию внутреннего контроля и аудита для выявления рисков и неэффективности, а также цифровизации финансовой отчетности.

Василий Шкураков имеет более десяти лет опыта в сфере управления публичными финансами. Ранее он занимал должности заместителя министра финансов и первого заместителя министра развития общин и инфраструктуры, а во время полномасштабной войны отвечал за обеспечение финансовой стабильности критической инфраструктуры.

правительство Кабинет Министров Украины Минобороны Михаил Федоров

