У ТЦК можуть вимагати від $4 до $80 тисяч за «звільнення» — керівник Київської спецпрокуратури Артем Новов

У прокуратурі фіксують десятки проваджень щодо працівників ТЦК, зокрема через незаконне позбавлення волі.

У Києві фіксують численні кримінальні провадження щодо представників територіальних центрів комплектування, зокрема через підозри у корупції та порушенні прав громадян. Про це заявив керівник Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Артем Новов під час засідання Тимчасової слідчої комісії.

За його словами, працівники ТЦК можуть вимагати від 4 до 80 тисяч доларів за сприяння в уникненні мобілізації.

У прокуратурі наразі перебувають 63 кримінальні провадження, відкриті щодо представників ТЦК. Близько 20 із них стосуються фактів незаконного позбавлення волі.

Окремо прокуратура розслідує провадження про перешкоджання законній діяльності адвокатів.

Також, за даними прокуратури, чотирьом представникам ТЦК у Києві вже повідомили про підозру у вчиненні насильницьких дій щодо мобілізованих.

Новов у контексті контролю над ТЦК заявив, що «це проблема», адже такий контроль має бути безперервним, але забезпечити його наразі складно. Однак, як зазначає він, «тенденція свідчить про зростання кількості скарг».

