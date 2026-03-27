  1. В Україні

У ТЦК можуть вимагати від $4 до $80 тисяч за «звільнення» — керівник Київської спецпрокуратури Артем Новов

16:30, 27 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У прокуратурі фіксують десятки проваджень щодо працівників ТЦК, зокрема через незаконне позбавлення волі.
У ТЦК можуть вимагати від $4 до $80 тисяч за «звільнення» — керівник Київської спецпрокуратури Артем Новов
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві фіксують численні кримінальні провадження щодо представників територіальних центрів комплектування, зокрема через підозри у корупції та порушенні прав громадян. Про це заявив керівник Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Артем Новов під час засідання Тимчасової слідчої комісії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, працівники ТЦК можуть вимагати від 4 до 80 тисяч доларів за сприяння в уникненні мобілізації.

У прокуратурі наразі перебувають 63 кримінальні провадження, відкриті щодо представників ТЦК. Близько 20 із них стосуються фактів незаконного позбавлення волі.

Окремо прокуратура розслідує провадження про перешкоджання законній діяльності адвокатів.

Також, за даними прокуратури, чотирьом представникам ТЦК у Києві вже повідомили про підозру у вчиненні насильницьких дій щодо мобілізованих.

Новов у контексті контролю над ТЦК заявив, що «це проблема», адже такий контроль має бути безперервним, але забезпечити його наразі складно. Однак, як зазначає він, «тенденція свідчить про зростання кількості скарг».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар ТЦК мобілізація

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]