В ТЦК могут требовать от $4 до $80 тысяч за «освобождение» — руководитель Киевской спецпрокуратуры Артем Новов

16:30, 27 марта 2026
В прокуратуре фиксируют десятки производств в отношении работников ТЦК, в частности из-за незаконного лишения свободы.
В Киеве фиксируют многочисленные уголовные производства в отношении представителей территориальных центров комплектования, в частности из-за подозрений в коррупции и нарушении прав граждан. Об этом заявил руководитель Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона Артем Новов во время заседания Временной следственной комиссии.

По его словам, работники ТЦК могут требовать от 4 до 80 тысяч долларов за содействие в уклонении от мобилизации.

В прокуратуре на данный момент находятся 63 уголовных производства, открытых в отношении представителей ТЦК. Около 20 из них касаются фактов незаконного лишения свободы.

Отдельно прокуратура расследует производство о препятствовании законной деятельности адвокатов.

Также, по данным прокуратуры, четырем представителям ТЦК в Киеве уже сообщили о подозрении в совершении насильственных действий в отношении мобилизованных.

Новов в контексте контроля над ТЦК заявил, что «это проблема», ведь такой контроль должен быть непрерывным, но обеспечить его сейчас сложно. Однако, как отмечает он, «тенденция свидетельствует о росте числа жалоб».

