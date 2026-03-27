Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття зернової схеми на 63 мільйони — вже є три підозри, серед фігурантів ексміністр

17:55, 27 березня 2026
Правоохоронці викрили масштабну схему фіктивного продажу кукурудзи на понад 63 млн гривень, до якої причетні посадовці агропідприємства на Київщині, а також колишній нардеп і ексміністр.
фото: прокуратура
Правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям агропідприємства у Київській області і колишньому народному депутату та ексміністру Міністерства агропромислового розвитку України, які організували схему фіктивного продажу кукурудзи на 63 млн гривень, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

На початку 2026 року посадові особи одного з агропідприємств Київщини організували схему фіктивного продажу кукурудзи, зазначив Кравченко.

“Організатор схеми – екснардеп та колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України. Співорганізаторами і виконавцями стали директор агропідприємства та його технічний керівник”, – розповів Руслан Кравченко.

Як стало відомо, фігуранти уклали договір на поставку 7 тисяч тонн зерна врожаю 2025 року. Для створення ілюзії законності угоди покупцеві надали підроблені складські квитанції та акти приймання-передачі. Згідно з документами, зерно нібито перебувало на зберіганні на елеваторі продавця в Київській області. Однак перевірка через Державні реєстри та залучення спеціалістів засвідчили, що на момент підписання документів зерно на складі було відсутнє, поінформував Кравченко.

Крім того, підприємство-продавець видало складські документи на понад 130 тис. тонн продукції, що вдвічі перевищує реальну технічну потужність їхнього елеватора (60 тис. тонн).

Експертиза підтвердила завдання збитків потерпілій стороні на суму 63,7 млн грн.

Правоохоронці провели 26 обшуків у Києві та Київській області за місцями проживання фігурантів та за адресами ведення бізнесу і вилучили фінансову документацію, цифрові носії інформації і транспортні засоби.

Під час перевірки елеватора факт відсутності заявленого зерна підтвердився, зазначив Генпрокурор. 

Трьом учасникам групи повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

прокуратура Генеральний прокурор України офіс генерального прокурора Руслан Кравченко

