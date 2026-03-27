  1. В Украине

Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении зерновой схемы на 63 миллиона — уже три подозрения, среди фигурантов эксминистр

17:55, 27 марта 2026
Правоохранители разоблачили масштабную схему фиктивной продажи кукурузы более чем на 63 млн гривен, к которой причастны чиновники агропредприятия в Киевской области, а также бывший нардеп и экс-министр.
Правоохранители сообщили о подозрении двум должностным лицам агропредприятия в Киевской области, а также бывшему народному депутату и экс-министру Министерства агропромышленного развития Украины, которые организовали схему фиктивной продажи кукурузы на 63 млн гривен, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

В начале 2026 года должностные лица одного из агропредприятий Киевской области организовали схему фиктивной продажи кукурузы, отметил Кравченко.

“Организатор схемы – экс-нардеп и бывший министр Министерства агропромышленного развития Украины. Соорганизаторами и исполнителями стали директор агропредприятия и его технический руководитель”, – рассказал Руслан Кравченко.

Как стало известно, фигуранты заключили договор на поставку 7 тысяч тонн зерна урожая 2025 года. Для создания иллюзии законности сделки покупателю предоставили поддельные складские квитанции и акты приёма-передачи. Согласно документам, зерно якобы находилось на хранении на элеваторе продавца в Киевской области. Однако проверка через государственные реестры и привлечение специалистов показали, что на момент подписания документов зерно на складе отсутствовало, сообщил Кравченко.

Кроме того, предприятие-продавец выдало складские документы на более чем 130 тыс. тонн продукции, что вдвое превышает реальную техническую мощность их элеватора (60 тыс. тонн).

Экспертиза подтвердила причинение убытков потерпевшей стороне на сумму 63,7 млн грн.

Правоохранители провели 26 обысков в Киеве и Киевской области по местам проживания фигурантов и по адресам ведения бизнеса, изъяв финансовую документацию, цифровые носители информации и транспортные средства.

Во время проверки элеватора факт отсутствия заявленного зерна подтвердился, отметил Генпрокурор.

Трем участникам группы сообщили о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

прокуратура Генеральный прокурор Украины офис генерального прокурора Руслан Кравченко

