Українцям почали виплачувати кешбек за січень: понад 4 млн людей отримають кошти

З 27 березня українцям почали виплачувати кошти за програмою «Національний кешбек» за січень 2026 року.

З 27 березня в Україні розпочали виплату коштів за програмою «Національний кешбек» за січень 2026 року. Виплати отримають понад 4,1 млн користувачів, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували відповідну картку.

Як повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, за час дії програми українці придбали товарів на суму понад 67,38 млрд грн. Найближчим часом також очікується початок виплат за лютий.

З 1 березня програма працює за оновленими умовами: для окремих категорій товарів із високою часткою імпорту передбачено кешбек у розмірі 15%, тоді як для категорій, де домінують українські виробники, — 5%.

Наразі до програми долучено близько 35 тисяч торгових точок і понад 400 тисяч товарів.

Крім того, з 20 березня кешбек поширили і на пальне. Отримані кошти можна використовувати для оплати комунальних послуг, ліків та інших товарів українського виробництва.

