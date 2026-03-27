  1. В Украине

Украинцам начали выплачивать кэшбек за январь: более 4 млн человек получат средства

18:25, 27 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
С 27 марта украинцам начали выплачивать средства по программе «Национальный Кэшбэк» за январь 2026 года.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 27 марта в Украине приступили к выплате средств по программе «Национальный кэшбек» за январь 2026 года. Выплаты получат более 4,1 млн пользователей, которые накопили более 2 гривен кэшбека и активировали соответствующую карту.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, за время действия программы украинцы приобрели товаров на сумму более 67,38 млрд. грн. В ближайшее время также ожидается начало выплат за февраль.

С 1 марта программа работает по обновленным условиям: для отдельных категорий товаров с высокой долей импорта предусмотрен кэшбек в размере 15%, тогда как для категорий, где доминируют украинские производители, — 5%.

В настоящее время в программу включено около 35 тысяч торговых точек и более 400 тысяч товаров.

Кроме того, с 20 марта кэшбек распространили и на горючее. Вырученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, лекарств и других товаров украинского производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина кешбек

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

Финалисты определены: конкурс на главу Государственной таможенной службы вышел на завершающий этап

Конкурсная комиссия определила финалистов на должность руководителя Государственной таможенной службы — Ореста Мандзия и Руслана Даменцова.

Под маской потребительского кредита: Верховный Суд разрешил взыскивать ипотеку за коммерческие долги во время войны

Верховный Суд подтвердил: мораторий на принудительную реализацию ипотечного имущества физических лиц во время военного положения не распространяется на кредиты, выданные для предпринимательской деятельности.

Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]