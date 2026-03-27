Украинцам начали выплачивать кэшбек за январь: более 4 млн человек получат средства

С 27 марта украинцам начали выплачивать средства по программе «Национальный Кэшбэк» за январь 2026 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 27 марта в Украине приступили к выплате средств по программе «Национальный кэшбек» за январь 2026 года. Выплаты получат более 4,1 млн пользователей, которые накопили более 2 гривен кэшбека и активировали соответствующую карту.

Как сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, за время действия программы украинцы приобрели товаров на сумму более 67,38 млрд. грн. В ближайшее время также ожидается начало выплат за февраль.

С 1 марта программа работает по обновленным условиям: для отдельных категорий товаров с высокой долей импорта предусмотрен кэшбек в размере 15%, тогда как для категорий, где доминируют украинские производители, — 5%.

В настоящее время в программу включено около 35 тысяч торговых точек и более 400 тысяч товаров.

Кроме того, с 20 марта кэшбек распространили и на горючее. Вырученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, лекарств и других товаров украинского производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.