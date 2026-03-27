У Раді обговорили держпідтримку аграріїв на 2026 рік: які програми передбачені

19:13, 27 березня 2026
У Комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики обговорили державну підтримку аграрного сектору на 2026 рік, зокрема програми компенсацій, фінансування та ризики їх недоотримання.
У Раді обговорили держпідтримку аграріїв на 2026 рік: які програми передбачені
Фото: ВРУ
Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики провів слухання щодо державної підтримки аграрного сектору у 2026 році, зокрема за участі державних і недержавних фондів та механізмів фінансування.

Голова комітету Олександр Гайду зазначив, що, попри складні умови, державна політика в аграрній сфері залишається стабільною та спрямованою на адаптацію до стандартів Європейського Союзу.

За його словами, у 2024–2025 роках було ухвалено низку рішень для підтримки та відновлення аграрного сектору в умовах війни. Вони стосувалися зміцнення інституцій, фінансової підтримки виробників, розвитку виробництва, цифровізації процесів управління, а також розширення експортних можливостей.

Також у комітеті звернули увагу на законодавчі зміни, які мають наблизити систему державної підтримки до європейських підходів. Йдеться, зокрема, про створення виплатної агенції, запровадження системи сільськогосподарських даних та інтегрованої системи адміністрування і контролю (IACS), що має покращити управління фінансовими ресурсами та зменшити ризики їх нецільового використання.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький презентував учасникам слухань комплекс програм державної підтримки на 2026 рік. Зокрема, передбачено:

  • компенсацію втрат посівів — до 4 700 грн на гектар;
  • підтримку аграріїв у прифронтових регіонах — 1 000 грн на гектар;
  • страхування озимих зернових культур із компенсацією до 60% вартості;
  • відшкодування до 50% витрат на розвиток меліорації;
  • підтримку тваринництва, включаючи дотації на голову та компенсацію витрат на будівництво і реконструкцію ферм;
  • гранти на розвиток садівництва, тепличного господарства та будівництво овочесховищ;
  • окремі програми для фермерських господарств та аквакультури.

Однією з тем обговорення стало фінансове забезпечення задекларованих програм. Зокрема, було розглянуто механізм підтримки фермерських господарств через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, що функціонує на виконання Закону України «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» (№ 1865-IX від 4.11.2021). Керівник Фонду Олег Приходько поінформував про можливості розширення доступу малих і середніх агровиробників до фінансування шляхом надання гарантій перед банківськими установами.

Учасники слухань наголосили, що частина базових виплат фінансується в межах бюджетної програми підтримки фермерських господарств, тоді як значна кількість інструментів залежить від наповнення спеціального фонду. При плановому обсязі надходжень у 9,2 млрд грн фактичне фінансування може становити лише 30–40 відсотків від передбаченого.

В свою чергу, представники міжнародної організації Mercy Corps представили програму, спрямовану на відновлення сільськогосподарської діяльності домогосподарств, а також малого і середнього агробізнесу в Україні.

Окрему увагу члени Комітету звернули на питання зростання цін на паливо, що може створити додатковий фінансовий тиск на аграріїв у період проведення весняно-польових робіт. Вирішення зазначеної проблеми потребує особливої уваги Уряду.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Нова система балів визначить графік перевірок бізнесу

Держава пропонує кожному аспекту діяльності підприємства присвоювати певну кількість балів.

Мирова угода не блокує аліменти: Верховний Суд про пріоритет інтересів дитини

Верховний Суд зазначив, що мирова угода між батьками не виключає можливості стягнення аліментів, а дитина не є стороною такої угоди.

Фіналісти визначені: конкурс на голову Держмитслужби вийшов на завершальний етап

Конкурсна комісія визначила фіналістів на посаду очільника Держмитслужби — Ореста Мандзія та Руслана Даменцова.

Під маскою споживчого кредиту: Верховний Суд дозволив стягувати іпотеку за комерційні борги під час війни

Верховний Суд підтвердив: мораторій на примусову реалізацію іпотечного майна фізичних осіб під час воєнного стану не поширюється на кредити, видані для підприємницької діяльності.

Військовослужбовців обмежать у доступі до гральних закладів: Мінцифри готує відповідний механізм

За ініціативою Мінцифри ідентифікація гравців у закладах азартних ігор включатиме обов’язкову перевірку за Реєстром військовослужбовців.

