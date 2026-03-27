В Раде обсудили господдержку аграриев на 2026 год: какие программы предусмотрены

В Комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики обсудили государственную поддержку аграрного сектора на 2026 год, в частности, программы компенсаций, финансирования и риски их недополучения.

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики провёл слушания по государственной поддержке аграрного сектора в 2026 году, в частности с участием государственных и негосударственных фондов и механизмов финансирования.

Глава комитета Александр Гайду отметил, что, несмотря на сложные условия, государственная политика в аграрной сфере остаётся стабильной и направлена на адаптацию к стандартам Европейского Союза.

По его словам, в 2024–2025 годах был принят ряд решений для поддержки и восстановления аграрного сектора в условиях войны. Они касались укрепления институций, финансовой поддержки производителей, развития производства, цифровизации управленческих процессов, а также расширения экспортных возможностей.

Также в комитете обратили внимание на законодательные изменения, которые должны приблизить систему государственной поддержки к европейским подходам. Речь идёт, в частности, о создании выплатного агентства, внедрении системы сельскохозяйственных данных и интегрированной системы администрирования и контроля (IACS), что должно улучшить управление финансовыми ресурсами и снизить риски их нецелевого использования.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий представил участникам слушаний комплекс программ государственной поддержки на 2026 год. В частности, предусмотрены:

компенсация потерь посевов — до 4 700 грн на гектар;

поддержка аграриев в прифронтовых регионах — 1 000 грн на гектар;

страхование озимых зерновых культур с компенсацией до 60% стоимости;

возмещение до 50% расходов на развитие мелиорации;

поддержка животноводства, включая дотации на голову и компенсацию затрат на строительство и реконструкцию ферм;

гранты на развитие садоводства, тепличного хозяйства и строительство овощехранилищ;

отдельные программы для фермерских хозяйств и аквакультуры.

Одной из тем обсуждения стало финансовое обеспечение заявленных программ. В частности, был рассмотрен механизм поддержки фермерских хозяйств через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который функционирует во исполнение Закона Украины «О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве» (№ 1865-IX от 4.11.2021). Руководитель Фонда Олег Приходько сообщил о возможностях расширения доступа малых и средних агропроизводителей к финансированию путём предоставления гарантий перед банковскими учреждениями.

Участники слушаний подчеркнули, что часть базовых выплат финансируется в рамках бюджетной программы поддержки фермерских хозяйств, тогда как значительное количество инструментов зависит от наполнения специального фонда. При плановом объёме поступлений в 9,2 млрд грн фактическое финансирование может составить лишь 30–40 процентов от предусмотренного.

В свою очередь представители международной организации Mercy Corps представили программу, направленную на восстановление сельскохозяйственной деятельности домохозяйств, а также малого и среднего агробизнеса в Украине.

Отдельное внимание члены комитета обратили на вопрос роста цен на топливо, что может создать дополнительное финансовое давление на аграриев в период проведения весенне-полевых работ. Решение данной проблемы требует особого внимания правительства.

