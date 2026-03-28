В МЗС заперечили удар Ірану по українських військових та антидроновому складу в ОАЕ

14:11, 28 березня 2026
Україна спростувала заяви Ірану прозагибель 21 військового ЗСУ.
Іран заявив про нібито удар по складу «українських систем протидії дронам» в Дубаї та загибель 21 військового. Українська сторона спростувала ці повідомлення, назвавши їх фейком і дезінформацією.

«Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції – і цим нічим не відрізняється від росіян», – заявив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі журналістам.

Як пише «Інтерфакс-Україна», речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян також прокоментувала цю заяву Тегерана.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Це фейк», — запевнила вона.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Сторони обговорили питання безпеки та домовилися про подальшу співпрацю у сфері оборони.

За словами Зеленського, Україна відкрита до спільної роботи з міжнародними партнерами для посилення захисту та протидії сучасним загрозам. Він наголосив, що боротьба з тероризмом має бути глобальною, а безпека — гарантованою для всіх держав.

