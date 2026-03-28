В МИД отрицают удар Ирана по украинским военным и антидроновым составам в ОАЭ

Украина опровергла заявления Ирана о гибели 21 военного ВСУ.

Иран заявил о якобы ударе по составу «украинских систем противодействия дронам» в Дубае и гибели 21 военного. Украинская сторона опровергла эти сообщения, назвав их фейком и дезинформацией.

«Это ложь, официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции – и этим ничем не отличается от россиян», – заявил спикер МИД Георгий Тихий в комментарии журналистам.

Как пишет «Интерфакс-Украина», спикер секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян также прокомментировала это заявление Тегерана.

«Эта информация не соответствует действительности. Это фейк», – заверила она.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Стороны обсудили вопросы безопасности и договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере обороны.

По словам Зеленского, Украина открыта для совместной работы с международными партнерами для усиления защиты и противодействия современным угрозам. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом должна быть глобальной, а безопасность гарантирована для всех государств.

