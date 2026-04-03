В Одесі патрульні зламали руку чоловіку в присутності ТЦК — омбудсман взяв справу під контроль

В Одесі під час примусового утримання водія працівники патрульної поліції, у присутності військовослужбовців Хаджибейського районного ТЦК, завдали чоловікові тілесних ушкоджень — зокрема перелому плечової кістки. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За наявною інформацією, водій не становив загрози життю чи здоров’ю та самостійно розблокував автомобіль.

Дмитро Лубінець заявив, що у таких діях правоохоронців можуть бути ознаки перевищення повноважень і непропорційного застосування сили.

«Я неодноразово звертаю увагу на порушення при застосуванні фізичної сили до громадян працівниками Національної поліції України та військовослужбовцями. Однак нехтування правами людини продовжує мати місце», — вказав він.

За його словами, попри рішення дисциплінарної комісії щодо «законності» дій правоохоронців і позицію Державного бюро розслідувань, ситуацію не залишили без реагування.

«Кожен факт неправомірного застосування фізичної сили має отримати належну правову оцінку», — зазначив омбудсман.

Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень.

Наразі триває розслідування. Омбудсман наголосив, що справа перебуває під його особистим контролем і має завершитися повною правовою оцінкою дій посадових осіб.

