В Одесі патрульні зламали руку чоловіку в присутності ТЦК — омбудсман взяв справу під контроль
В Одесі під час примусового утримання водія працівники патрульної поліції, у присутності військовослужбовців Хаджибейського районного ТЦК, завдали чоловікові тілесних ушкоджень — зокрема перелому плечової кістки. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За наявною інформацією, водій не становив загрози життю чи здоров’ю та самостійно розблокував автомобіль.
Дмитро Лубінець заявив, що у таких діях правоохоронців можуть бути ознаки перевищення повноважень і непропорційного застосування сили.
«Я неодноразово звертаю увагу на порушення при застосуванні фізичної сили до громадян працівниками Національної поліції України та військовослужбовцями. Однак нехтування правами людини продовжує мати місце», — вказав він.
За його словами, попри рішення дисциплінарної комісії щодо «законності» дій правоохоронців і позицію Державного бюро розслідувань, ситуацію не залишили без реагування.
«Кожен факт неправомірного застосування фізичної сили має отримати належну правову оцінку», — зазначив омбудсман.
Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень.
Наразі триває розслідування. Омбудсман наголосив, що справа перебуває під його особистим контролем і має завершитися повною правовою оцінкою дій посадових осіб.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.