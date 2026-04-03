В Одессе патрульные сломали руку мужчине в присутствии ТЦК — омбудсман взял дело под контроль

По факту происшествия открыто уголовное производство, продолжается расследование.

В Одессе во время принудительного удержания водителя сотрудники патрульной полиции, в присутствии военнослужащих Хаджибейского районного ТЦК, нанесли мужчине телесные повреждения — в частности перелом плечевой кости. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По имеющейся информации, водитель не представлял угрозы жизни или здоровью и самостоятельно разблокировал автомобиль.

Дмитрий Лубинец заявил, что в таких действиях правоохранителей могут быть признаки превышения полномочий и непропорционального применения силы.

«Я неоднократно обращаю внимание на нарушения при применении физической силы к гражданам сотрудниками Национальной полиции Украины и военнослужащими. Однако пренебрежение правами человека продолжает иметь место», — указал он.

По его словам, несмотря на решение дисциплинарной комиссии относительно «законности» действий правоохранителей и позицию Государственного бюро расследований, ситуацию не оставили без реагирования.

«Каждый факт неправомерного применения физической силы должен получить надлежащую правовую оценку», — отметил омбудсман.

Одесская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного превышения власти или служебных полномочий.

В настоящее время продолжается расследование. Омбудсман подчеркнул, что дело находится под его личным контролем и должно завершиться полной правовой оценкой действий должностных лиц.

