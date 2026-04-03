Моделі OnlyFans виграють суди проти податкової — відомо вже про 27 рішень на їхню користь

Майже третина справ завершується на користь моделей, а головна причина — помилки у діях податківців.

Щонайменше 27 судових рішень, у яких моделі OnlyFans домоглися повного або часткового скасування штрафів від Державної податкової служби, зафіксовано у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Загалом вони оскаржували дії Податкової у 94 справах — майже третина з них завершилася на користь позивачів.

За даними аналітичного сервісу Опендатабот, кількість таких рішень стрімко зростає. Лише від початку року суди вже ухвалили 13 рішень на користь авторів контенту, а найбільше — п’ять — припало на лютий.

Ключовою причиною поразок Державної податкової служби стали процедурні порушення. У 92% випадків суди ставали на бік позивачів саме через помилки у діях податківців. Найчастіше йдеться про ситуації, коли документи надсилалися на застарілі адреси: листи поверталися, але перевірки все одно проводилися. У підсумку суди визнавали такі перевірки незаконними, а разом із ними — і донарахування.

Ще одна типова проблема — доказова база. Податкова часто використовувала листи від британських органів щодо виплат від Fenix International Ltd. Водночас суди наголошують: такі документи можуть бути лише підставою для перевірки, але не підтвердженням доходів. Без банківських виписок, контрактів чи інших первинних документів донарахування визнаються необґрунтованими.

Найбільше виграних справ зафіксовано в Одеській області — вісім рішень. Далі йде Дніпропетровська область із п’ятьма справами. Водночас у низці регіонів, зокрема Житомирській та Рівненській областях, попри відкриті провадження, позитивних для позивачів рішень поки немає.

