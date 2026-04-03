  1. В Україні

Моделі OnlyFans виграють суди проти податкової — відомо вже про 27 рішень на їхню користь

15:27, 3 квітня 2026
Майже третина справ завершується на користь моделей, а головна причина — помилки у діях податківців.
Щонайменше 27 судових рішень, у яких моделі OnlyFans домоглися повного або часткового скасування штрафів від Державної податкової служби, зафіксовано у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Загалом вони оскаржували дії Податкової у 94 справах — майже третина з них завершилася на користь позивачів.

За даними аналітичного сервісу Опендатабот, кількість таких рішень стрімко зростає. Лише від початку року суди вже ухвалили 13 рішень на користь авторів контенту, а найбільше — п’ять — припало на лютий.

Ключовою причиною поразок Державної податкової служби стали процедурні порушення. У 92% випадків суди ставали на бік позивачів саме через помилки у діях податківців. Найчастіше йдеться про ситуації, коли документи надсилалися на застарілі адреси: листи поверталися, але перевірки все одно проводилися. У підсумку суди визнавали такі перевірки незаконними, а разом із ними — і донарахування.

Ще одна типова проблема — доказова база. Податкова часто використовувала листи від британських органів щодо виплат від Fenix International Ltd. Водночас суди наголошують: такі документи можуть бути лише підставою для перевірки, але не підтвердженням доходів. Без банківських виписок, контрактів чи інших первинних документів донарахування визнаються необґрунтованими.

Найбільше виграних справ зафіксовано в Одеській області — вісім рішень. Далі йде Дніпропетровська область із п’ятьма справами. Водночас у низці регіонів, зокрема Житомирській та Рівненській областях, попри відкриті провадження, позитивних для позивачів рішень поки немає.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

