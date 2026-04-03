  В Украине

Модели OnlyFans выигрывают суды против налоговой — уже известно о 27 решениях в их пользу

15:27, 3 апреля 2026
Почти треть дел завершается в пользу моделей, а главная причина — ошибки в действиях налоговиков.
Модели OnlyFans выигрывают суды против налоговой — уже известно о 27 решениях в их пользу
По меньшей мере 27 судебных решений, в которых модели OnlyFans добились полного или частичного отмены штрафов от Государственной налоговой службы, зафиксировано в Едином государственном реестре судебных решений. В целом они оспаривали действия Налоговой в 94 делах — почти треть из них завершилась в пользу истцов.

По данным аналитического сервиса Опендатабот, количество таких решений стремительно растет. Только с начала года суды уже приняли 13 решений в пользу авторов контента, а больше всего — пять — пришлось на февраль.

Ключевой причиной поражений Государственной налоговой службы стали процедурные нарушения. В 92% случаев суды становились на сторону истцов именно из-за ошибок в действиях налоговиков. Чаще всего речь идет о ситуациях, когда документы направлялись на устаревшие адреса: письма возвращались, но проверки все равно проводились. В итоге суды признавали такие проверки незаконными, а вместе с ними — и доначисления.

Еще одна типичная проблема — доказательная база. Налоговая часто использовала письма от британских органов относительно выплат от Fenix International Ltd. В то же время суды подчеркивают: такие документы могут быть лишь основанием для проверки, но не подтверждением доходов. Без банковских выписок, контрактов или других первичных документов доначисления признаются необоснованными.

Больше всего выигранных дел зафиксировано в Одесской области — восемь решений. Далее следует Днепропетровская область с пятью делами. В то же время в ряде регионов, в частности Житомирской и Ровенской областях, несмотря на открытые производства, положительных для истцов решений пока нет.

