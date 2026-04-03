Telegram оновив опитування та додав текстовий редактор із ШІ

Редактор може виправляти граматику, переписувати текст у різних стилях або перекладати його іншою мовою.

Фото: cnet.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Месенджер Telegram представив оновлення, до якого увійшов текстовий редактор із ШІ, що дозволяє користувачам виправляти граматику, переписувати повідомлення у різних стилях або перекладати їх іншою мовою. За словами розробників, редактор пропонує стилі Formal, Short, Tribal, Corp, Zen, Biblical та Viking, що допомагають зробити спілкування ефективнішим або надати повідомленням нестандартного відтінку.

Усі запити обробляються через мережу Cocoon, яка гарантує повну приватність і захист даних користувачів. Щоб скористатися новою функцією, потрібно торкнутися іконки «AI», що зʼявляється над кнопкою «Надіслати» при введенні понад трьох рядків тексту.

Окрім текстового редактора, Telegram додав нові можливості для опитувань: до запитань і варіантів відповіді можна додавати медіа або геолокацію, перемішувати варіанти для кожного користувача та встановлювати обмеження часу.

Месенджер також почав підтримувати Live Photo на iOS та фото в русі на Android з трьома стилями відтворення: Live (один раз при відкритті), Цикл (безперервне відтворення) та Маятник (вперед і назад по колу).

Серед інших оновлень — можливість створювати персоналізованих ботів для керування іншими ботами, а також сканування документів камерою телефону та об’єднання кількох зображень в один файл.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.