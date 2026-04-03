  1. В Украине

Telegram обновил опросы и добавил текстовый редактор с ИИ

21:54, 3 апреля 2026
Редактор может исправлять грамматику, переписывать текст в разных стилях или переводить его на другой язык.
Telegram обновил опросы и добавил текстовый редактор с ИИ
Фото: cnet.com
Мессенджер Telegram представил обновление, в которое вошел текстовый редактор с ИИ, позволяющий пользователям исправлять грамматику, переписывать сообщения в разных стилях или переводить их на другой язык. По словам разработчиков, редактор предлагает стили Formal, Short, Tribal, Corp, Zen, Biblical и Viking, которые помогают сделать общение более эффективным или придать сообщениям нестандартный оттенок.

Все запросы обрабатываются через сеть Cocoon, которая гарантирует полную конфиденциальность и защиту данных пользователей. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно нажать на иконку «AI», которая появляется над кнопкой «Отправить» при вводе более трех строк текста.

Помимо текстового редактора, Telegram добавил новые возможности для опросов: к вопросам и вариантам ответа можно добавлять медиа или геолокацию, перемешивать варианты для каждого пользователя и устанавливать ограничения по времени.

Мессенджер также начал поддерживать Live Photo на iOS и фото в движении на Android с тремя стилями воспроизведения: Live (один раз при открытии), Цикл (непрерывное воспроизведение) и Маятник (вперед и назад по кругу).

Среди других обновлений — возможность создавать персонализированных ботов для управления другими ботами, а также сканирование документов камерой телефона и объединение нескольких изображений в один файл.

