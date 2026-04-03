АП ВАКС залишила в силі рішення про конфіскацію активів екскерівника Харківського ОТЦК Артема Требесова

За рішенням суду необґрунтованим активом було визнано та стягнуто в дохід держави автомобілі «Toyota Camry Hybrid» та BMW X6 30D.

У п’ятницю, 3 квітня, Апеляційна палата ВАКС відхилила апеляційну скаргу відповідача та залишила в силі рішення суду першої інстанції від 9 січня про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активи, які належать близьким особам, але фактично використовуються колишнім керівником Харківського обласного ТЦК. Про це повідомила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

За даними ЗМІ, мові йде про Артема Требесова.

За рішенням суду необґрунтованим активом було визнано та стягнуто в дохід держави автомобіль «Toyota Camry Hybrid», 2022 року випуску. Також в дохід держави було стягнуто вартість автомобіля BMW X6 30D, 2023 року випуску у сумі 4 029 000 грн.

Постанова у справі № 991/3899/25 набрала законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Касаційного цивільного суду Верховний Суд.

