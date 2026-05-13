У ПФУ пояснили, чи впливає «пакунок малюка» на допомогу одиноким матерям

Грошова компенсація вартості «пакунка малюка» не включається до середньомісячного доходу сім’ї під час визначення розміру соціальної допомоги одиноким матерям.

У Пенсійному фонді України роз’яснили, чи враховується грошова компенсація за «пакунок малюка» при обчисленні доходу сім’ї для призначення допомоги одиноким матерям.

У відомстві нагадали, що державна соціальна допомога одиноким матерям визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.

Що передбачає порядок виплат

Як пояснили у ПФУ, відповідно до Порядку призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2025 року №114, отримана компенсація не враховується при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Це правило застосовується для всіх видів соціальної допомоги, які надаються відповідно до законодавства.

Чи вплине компенсація на допомогу одинокій матері

У Пенсійному фонді підкреслили, що компенсацію вартості «пакунка малюка» не включатимуть до доходу сім’ї при визначенні розміру допомоги на дітей одиноким матерям.

Таким чином, отримання цієї виплати не впливатиме на право на соціальну допомогу та її розмір.

