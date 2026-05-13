  1. В Україні

У ПФУ пояснили, чи впливає «пакунок малюка» на допомогу одиноким матерям

23:12, 13 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Грошова компенсація вартості «пакунка малюка» не включається до середньомісячного доходу сім’ї під час визначення розміру соціальної допомоги одиноким матерям.
У ПФУ пояснили, чи впливає «пакунок малюка» на допомогу одиноким матерям
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді України роз’яснили, чи враховується грошова компенсація за «пакунок малюка» при обчисленні доходу сім’ї для призначення допомоги одиноким матерям.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві нагадали, що державна соціальна допомога одиноким матерям визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.

Що передбачає порядок виплат

Як пояснили у ПФУ, відповідно до Порядку призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2025 року №114, отримана компенсація не враховується при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Це правило застосовується для всіх видів соціальної допомоги, які надаються відповідно до законодавства.

Чи вплине компенсація на допомогу одинокій матері

У Пенсійному фонді підкреслили, що компенсацію вартості «пакунка малюка» не включатимуть до доходу сім’ї при визначенні розміру допомоги на дітей одиноким матерям.

Таким чином, отримання цієї виплати не впливатиме на право на соціальну допомогу та її розмір.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші діти ПФУ грошова допомога

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ОП ККС ВС має сформувати єдиний підхід щодо застосування статті 48 КК України у справах про ухилення від мобілізації

Верховний Суд передав справу на розгляд об’єднаної палати через різну практику щодо застосування статті 48 КК у справах про ухилення від мобілізації.

Податкові пільги для нерезидентів: Верховний Суд розмежував КБВ і бенефіціарного власника доходу в міжнародних угодах

Верховний Суд роз’яснив, хто насправді є бенефіціарним власником доходу для цілей застосування міжнародних податкових конвенцій.

Заочне скасування інвалідності за запитом ДБР та СБУ: що вирішують суди після ліквідації МСЕК

Суди почали формувати практику, за якою органи можуть переглядати встановлену інвалідність без особистого огляду людини, якщо для цього є належні процесуальні підстави та достатні медичні матеріали.

ВАКС продовжив розгляд справи судді Тетяни Івлєвої попри неявку потерпілого — експерти вказують на ризики для змагальності

Моніторинг у справі судді Печерського суду вказав на ризики для принципу змагальності.

Від батьківських прав до відповідальності: як новий Цивільний кодекс змінить життя родин

Що таке «осідок» дитини, чому 14-річним дозволять обирати місце проживання самостійно та які зауваження до цих новацій висловили експерти ВРУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]