  1. В Украине

В ПФУ разъяснили, влияет ли «пакет малыша» на пособие одиноким матерям

23:12, 13 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Денежная компенсация стоимости «пакета малыша» не включается в среднемесячный доход семьи при определении размера социального пособия одиноким матерям.
В ПФУ разъяснили, влияет ли «пакет малыша» на пособие одиноким матерям
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде Украины разъяснили, учитывается ли денежная компенсация за «пакет малыша» при расчете дохода семьи для назначения помощи одиноким матерям.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве напомнили, что государственная социальная помощь одиноким матерям определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека.

Что предусматривает порядок выплат

Как пояснили в ПФУ, в соответствии с Порядком назначения и выплаты денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи «пакет малыша», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 4 февраля 2025 года №114, полученная компенсация не учитывается при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи.

Это правило применяется ко всем видам социальной помощи, предоставляемым в соответствии с законодательством.

Повлияет ли компенсация на пособие одинокой матери

В Пенсионном фонде подчеркнули, что компенсацию стоимости «пакета малыша» не будут включать в доход семьи при определении размера пособия на детей одиноким матерям.

Таким образом, получение этой выплаты не повлияет на право на социальную помощь и ее размер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги дети ПФУ денежная помощь

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ОП КУС ВС должна сформировать единый подход к применению статьи 48 УК Украины по делам об уклонении от мобилизации

Верховный Суд передал дело на рассмотрение объединённой палаты из-за различной практики относительно применения статьи 48 УК в делах об уклонении от мобилизации.

Налоговые льготы для нерезидентов: Верховный Суд разграничил КБС и бенефициарного собственника дохода в международных соглашениях

Верховный Суд разъяснил, кто на самом деле является бенефициарным собственником дохода для целей применения международных налоговых конвенций.

Заочная отмена инвалидности по запросу ГБР и СБУ: что решают суды после ликвидации МСЭК

Суды начали формировать практику, согласно которой органы могут пересматривать установленную инвалидность без личного осмотра человека, если для этого есть надлежащие процессуальные основания и достаточные медицинские материалы.

ВАКС продолжил рассмотрение дела судьи Татьяны Ивлевой несмотря на неявку потерпевшего — эксперты указывают на риски для состязательности

Мониторинг по делу судьи Печерского суда указал на риски для принципа состязательности.

От родительских прав к ответственности: как новый Гражданский кодекс изменит жизнь семей

Что такое осидок ребенка, почему 14-летним позволят выбирать место жительства самостоятельно и какие замечания к этим новациям высказали эксперты ВРУ.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]