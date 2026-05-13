В ПФУ разъяснили, влияет ли «пакет малыша» на пособие одиноким матерям

Денежная компенсация стоимости «пакета малыша» не включается в среднемесячный доход семьи при определении размера социального пособия одиноким матерям.

В Пенсионном фонде Украины разъяснили, учитывается ли денежная компенсация за «пакет малыша» при расчете дохода семьи для назначения помощи одиноким матерям.

В ведомстве напомнили, что государственная социальная помощь одиноким матерям определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека.

Что предусматривает порядок выплат

Как пояснили в ПФУ, в соответствии с Порядком назначения и выплаты денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи «пакет малыша», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 4 февраля 2025 года №114, полученная компенсация не учитывается при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи.

Это правило применяется ко всем видам социальной помощи, предоставляемым в соответствии с законодательством.

Повлияет ли компенсация на пособие одинокой матери

В Пенсионном фонде подчеркнули, что компенсацию стоимости «пакета малыша» не будут включать в доход семьи при определении размера пособия на детей одиноким матерям.

Таким образом, получение этой выплаты не повлияет на право на социальную помощь и ее размер.

