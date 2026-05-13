  1. В Україні

Верховний Суд залишив у силі довічний вирок ексінспектору колонії за катування та вбивство фермера

22:00, 13 травня 2026
Нападники катували чоловіка, зв’язали його родичів та викрали майже 580 тисяч гривень.
Верховний Суд залишив без змін вирок суду першої інстанції щодо колишнього молодшого інспектора однієї з виправних колоній та двох його спільників, які у грудні 2018 року пограбували та вбили фермера у селі Саксаганське Криничанського району Дніпропетровської області.

Державне бюро розслідувань повідомило, що зловмисники заздалегідь спланували напад на місцевого фермера з метою заволодіння його грошима та майном.

Як зазначається, нападники увірвалися до будинку потерпілого, де на той момент перебували його родичі, зокрема двоє немовлят. Озброєні чоловіки зв’язали дорослих членів родини, після чого почали жорстоко катувати господаря будинку, вимагаючи повідомити місце зберігання грошей.

Щоб змусити чоловіка віддати заощадження, йому стріляли у руку та ногу, били та погрожували розправою над родиною. Не витримавши знущань, потерпілий повідомив, де знаходиться сейф.

Зловмисники викрали близько 580 тис. гривень, що на той час оцінювалося у понад 21 тис. дол. США. Після цього один із нападників завдав фермеру смертельного ножового поранення у грудну клітину. З награбованим місце злочину намагалися покинути на автівці, яка належала фермеру, але під час руху кермо автомобіля заблокувалося, через що вони покинули транспортний засіб.

Верховний Суд касаційні скарги обвинувачених залишив без задоволення, а вирок суду першої інстанції, яким визнано усіх трьох винними в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої та незаконному заволодінні транспортним засобом (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України) залишено без змін.

Нападників засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Верховний Суд вбивство пограбування судова практика ДБР

