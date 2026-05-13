Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор экс-инспектору колонии за пытки и убийство фермера

22:00, 13 мая 2026
Нападавшие пытали мужчину, связали его родственников и похитили почти 580 тысяч гривен.
Верховный Суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции в отношении бывшего младшего инспектора одной из исправительных колоний и двух его сообщников, которые в декабре 2018 года ограбили и убили фермера в селе Саксаганское Криничанского района Днепропетровской области.

Государственное бюро расследований сообщило, что злоумышленники заранее спланировали нападение на местного фермера с целью завладения его деньгами и имуществом.

Как отмечается, нападавшие ворвались в дом потерпевшего, где на тот момент находились его родственники, в том числе двое младенцев. Вооруженные мужчины связали взрослых членов семьи, после чего начали жестоко пытать хозяина дома, требуя сообщить место хранения денег.

Чтобы заставить мужчину отдать сбережения, ему стреляли в руку и ногу, избивали и угрожали расправой над семьей. Не выдержав издевательств, потерпевший сообщил, где находится сейф.

Злоумышленники похитили около 580 тыс. гривен, что на тот момент оценивалось более чем в 21 тыс. долл. США. После этого один из нападавших нанес фермеру смертельное ножевое ранение в грудную клетку. С награбленным место преступления пытались покинуть на автомобиле, принадлежавшем фермеру, однако во время движения руль автомобиля заблокировался, из-за чего они оставили транспортное средство.

Верховный Суд кассационные жалобы обвиняемых оставил без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции, которым все трое признаны виновными в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое и незаконном завладении транспортным средством (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 УК Украины), оставлен без изменений.

Нападавшие приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

