Як пенсіонерам перевести виплати пенсії за новим місцем проживання

Подати заяву можна як у сервісному центрі, так і онлайн через портал ПФУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Законодавство про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування передбачає, що пенсія виплачується за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання.

У разі переїзду, зокрема з тимчасово окупованих територій, пенсіонер може подати заяву про переведення пенсійних виплат на підконтрольну територію за новим місцем проживання.

Подати заяву можна:

у паперовій формі — звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійний фонд України;

в електронній формі — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Для подання заяви онлайн необхідно:

Зайти на портал електронних послуг ПФУ.

Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису та натиснути «Увійти».

У меню ліворуч у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обрати опцію «Заява на перерахунок пенсії».

У полі «Вид перерахунку» обрати «Взяття на облік у новому районі», а в полі «Орган ПФУ» вказати головне управління Пенсійного фонду за новим місцем проживання.

Перевірити автоматично заповнені дані, а також заповнити всі поля, позначені зірочкою.

Завантажити сканкопії документів.

У ПФУ наголошують, що сканкопії мають:

бути виготовлені в кольоровому форматі з оригіналів документів;

містити чіткі зображення повних сторінок і реквізитів;

бути збережені у форматах JPG або PDF;

мати розмір не більше 1 МБ кожен.

Рекомендована якість сканування — 300 DPI.

Після цього необхідно надати згоду на обробку персональних даних, підтвердити ознайомлення з обов’язком повідомляти ПФУ про зміни, які можуть впливати на пенсійне забезпечення, та натиснути «Сформувати заяву».

Сформовану заяву потрібно перевірити, підписати за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду.

Результат розгляду заяви можна переглянути у розділі «Мої звернення».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.