Как пенсионерам перевести выплаты пенсии по новому месту жительства

22:18, 13 мая 2026
Подать заявление можно как в сервисном центре, так и онлайн через портал ПФУ.
Законодательство об общеобязательном государственном пенсионном страховании предусматривает, что пенсия выплачивается по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины независимо от задекларированного или зарегистрированного места проживания.

В случае переезда, в частности с временно оккупированных территорий, пенсионер может подать заявление о переводе пенсионных выплат на подконтрольную территорию по новому месту проживания.

Подать заявление можно:

  • в бумажной форме — обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • в электронной форме — через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.

Для подачи заявления онлайн необходимо:

  • Зайти на портал электронных услуг ПФУ.
  • Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи и нажать «Войти».
  • В меню слева в разделе «По пенсионному обеспечению» выбрать опцию «Заявление на перерасчет пенсии».
  • В поле «Вид перерасчета» выбрать «Постановка на учет в новом районе», а в поле «Орган ПФУ» указать главное управление Пенсионного фонда по новому месту проживания.
  • Проверить автоматически заполненные данные, а также заполнить все поля, отмеченные звездочкой.
  • Загрузить сканкопии документов.

В ПФУ подчеркивают, что сканкопии должны:

  • быть изготовлены в цветном формате с оригиналов документов;
  • содержать четкие изображения полных страниц и реквизитов;
  • быть сохранены в форматах JPG или PDF;
  • иметь размер не более 1 МБ каждый.
  • Рекомендуемое качество сканирования — 300 DPI.

После этого необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных, подтвердить ознакомление с обязанностью уведомлять ПФУ об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение, и нажать «Сформировать заявление».

Сформированное заявление нужно проверить, подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд.

Результат рассмотрения заявления можно просмотреть в разделе «Мои обращения».

