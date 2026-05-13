Как пенсионерам перевести выплаты пенсии по новому месту жительства

Подать заявление можно как в сервисном центре, так и онлайн через портал ПФУ.

Законодательство об общеобязательном государственном пенсионном страховании предусматривает, что пенсия выплачивается по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины независимо от задекларированного или зарегистрированного места проживания.

В случае переезда, в частности с временно оккупированных территорий, пенсионер может подать заявление о переводе пенсионных выплат на подконтрольную территорию по новому месту проживания.

Подать заявление можно:

в бумажной форме — обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

в электронной форме — через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.

Для подачи заявления онлайн необходимо:

Зайти на портал электронных услуг ПФУ.

Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи и нажать «Войти».

В меню слева в разделе «По пенсионному обеспечению» выбрать опцию «Заявление на перерасчет пенсии».

В поле «Вид перерасчета» выбрать «Постановка на учет в новом районе», а в поле «Орган ПФУ» указать главное управление Пенсионного фонда по новому месту проживания.

Проверить автоматически заполненные данные, а также заполнить все поля, отмеченные звездочкой.

Загрузить сканкопии документов.

В ПФУ подчеркивают, что сканкопии должны:

быть изготовлены в цветном формате с оригиналов документов;

содержать четкие изображения полных страниц и реквизитов;

быть сохранены в форматах JPG или PDF;

иметь размер не более 1 МБ каждый.

Рекомендуемое качество сканирования — 300 DPI.

После этого необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных, подтвердить ознакомление с обязанностью уведомлять ПФУ об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение, и нажать «Сформировать заявление».

Сформированное заявление нужно проверить, подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд.

Результат рассмотрения заявления можно просмотреть в разделе «Мои обращения».

