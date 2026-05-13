Ігнорування вимоги інспекторів зупинитися може коштувати водіям 51 тисячу гривень

В Укртрансбезпеці пов’язують порушення з поширенням закликів у соцмережах не зупинятися інспекторам.

Укртрансбезпека нагадала водіям про відповідальність за невиконання вимог інспекторів щодо зупинки транспортних засобів.

У службі зазначили, що останнім часом почастішали випадки, коли водії ігнорують вимоги інспекторів Державної служби України з безпеки на транспорті про зупинку.

В Укртрансбезпеці пов’язують такі випадки з поширенням у соцмережах відео, у яких водії закликають колег не виконувати вимоги інспекторів, посилаючись на пункт 2.4-1 Правил дорожнього руху України.

У відомстві наголосили, що за такі дії передбачена адміністративна відповідальність.

Відповідно до частини 2 статті 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, невиконання вимоги уповноваженої посадової особи центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, щодо зупинки транспортного засобу є порушенням законодавства.

У таких випадках на власника транспортного засобу або належного користувача складатимуть адміністративні матеріали.

У разі винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності передбачений штраф у розмірі 51 тисячі гривень.

