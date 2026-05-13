Игнорирование требования инспекторов остановиться может обойтись водителям в 51 тысячу гривен

В «Укртрансбезопасности» связывают эти нарушения с распространением в соцсетях призывов не останавливаться по требованию инспекторов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укртрансбезопасность напомнила водителям об ответственности за невыполнение требований инспекторов об остановке транспортных средств.

В службе отметили, что в последнее время участились случаи, когда водители игнорируют требования инспекторов Государственной службы Украины по безопасности на транспорте об остановке.

В Укртрансбезопасности связывают такие случаи с распространением в соцсетях видео, в которых водители призывают коллег не выполнять требования инспекторов, ссылаясь на пункт 2.4-1 Правил дорожного движения Украины.

В ведомстве подчеркнули, что за такие действия предусмотрена административная ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 122-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, невыполнение требования уполномоченного должностного лица центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам безопасности на наземном транспорте, об остановке транспортного средства является нарушением законодательства.

В таких случаях на владельца транспортного средства или законного пользователя будут составлять административные материалы.

В случае вынесения постановления о привлечении к административной ответственности предусмотрен штраф в размере 51 тысячи гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.