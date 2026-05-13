  В Україні

Ексспівпрацівники відомої торговельної марки продавали підроблену каву по всій Україні — ОГП

22:54, 13 травня 2026
Офіс Генерального прокурора повідомив про викриття на Київщині підпільного виробництва фальсифікованої кави. Продукцію продавали під виглядом відомих міжнародних брендів.

За даними слідства, група чоловіків організувала виробничі цехи у складських приміщеннях на території області. Там вони обсмажували, фасували та пакували каву, незаконно використовуючи логотипи відомих торговельних марок.

Фальсифіковану продукцію збували через інтернет-магазини, маркетплейси, соціальні мережі та месенджери. Крім того, каву постачали до кав’ярень у різних регіонах України.

У ОГП зазначили, що для маскування діяльності учасники схеми оформлювали фіктивну підприємницьку діяльність, через яку отримували оплату за товар.

Більше того, слідство встановило, що раніше організатори офіційно співпрацювали з правовласником однієї з торговельних марок. Після завершення контракту у 2021 році вони продовжили використовувати бренд без дозволу та виготовляти продукцію під його маркуванням.

За даними ОГП, підроблена кава не проходила жодного контролю якості, що могло становити загрозу для здоров’я споживачів.

У межах досудового розслідування за ч. 3 ст. 229 КК України проведено 22 обшуки. Вилучено виробниче обладнання, поліграфічну продукцію, тисячі упаковок готової кави, сировину, транспортні засоби, документацію та готівку.

Орієнтовна вартість вилученого майна становить майже 20 мільйонів гривень.

Стрічка новин

