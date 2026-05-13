Экс-сотрудники известной торговой марки продавали поддельный кофе по всей Украине — ОГП

Офис Генерального прокурора сообщил о разоблачении в Киевской области подпольного производства фальсифицированного кофе. Продукцию продавали под видом известных международных брендов.

По данным следствия, группа мужчин организовала производственные цеха в складских помещениях на территории области. Там они обжаривали, фасовали и упаковывали кофе, незаконно используя логотипы известных торговых марок.

Фальсифицированную продукцию сбывали через интернет-магазины, маркетплейсы, социальные сети и мессенджеры. Кроме того, кофе поставляли в кофейни в разных регионах Украины.

В ОГП отметили, что для маскировки деятельности участники схемы оформляли фиктивную предпринимательскую деятельность, через которую получали оплату за товар.

Более того, следствие установило, что ранее организаторы официально сотрудничали с правообладателем одной из торговых марок. После завершения контракта в 2021 году они продолжили использовать бренд без разрешения и изготавливать продукцию под его маркировкой.

По данным ОГП, поддельный кофе не проходил никакого контроля качества, что могло представлять угрозу для здоровья потребителей.

В рамках досудебного расследования по ч. 3 ст. 229 УК Украины проведены 22 обыска. Изъяты производственное оборудование, полиграфическая продукция, тысячи упаковок готового кофе, сырье, транспортные средства, документация и наличные деньги.

Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет почти 20 миллионов гривен.

