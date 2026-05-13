Угорщина вперше викликала посла РФ через атаку «шахедів» на Закарпаття
Міністерство закордонних справ Угорщини вперше викликало російського посла через атаку РФ «шахедами» на Закарпаття, пише HVG.
«Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття», - сказав угорський прем’єр Петер Мадяр на першому засіданні нового уряду Угорщини, на якому обговорювалась російська масована атака на Україну, у тому числі на Закарпатську область.
Він повідомив, що глава угорського МЗС Аніта Орбан викликала російського посла на зустріч у четвер, 14 травня, об 11:30 через удар безпілотниками по Закарпаттю.
Нагадаємо, попередній очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто жодного разу не викликав російського посла після атак РФ на Закарпаття.
