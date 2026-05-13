Венгрия впервые вызвала посла РФ из-за атаки «шахедов» на Закарпатье

Министерство иностранных дел Венгрии впервые вызвало российского посла из-за атаки РФ «шахедами» на Закарпатье, пишет HVG.

«Правительство Венгрии решительно осуждает российское нападение на Закарпатье», — сказал венгерский премьер Петер Мадяр на первом заседании нового правительства Венгрии, на котором обсуждалась российская массированная атака на Украину, в том числе на Закарпатскую область.

Он сообщил, что глава венгерского МИД Анита Орбан вызвала российского посла на встречу в четверг, 14 мая, в 11:30 из-за удара беспилотниками по Закарпатью.

Напомним, предыдущий глава МИД Венгрии Петер Сийярто ни разу не вызывал российского посла после атак РФ на Закарпатье.

