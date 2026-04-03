АП ВАКС оставила в силе решение о конфискации активов экс-руководителя Харьковского ОТЦК Артема Требесова

По решению суда необоснованным активом были признаны и взысканы в доход государства автомобили «Toyota Camry Hybrid» и BMW X6 30D.

В пятницу, 3 апреля, Апелляционная палата ВАКС отклонила апелляционную жалобу ответчика и оставила в силе решение суда первой инстанции от 9 января о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов, которые принадлежат близким лицам, но фактически используются бывшим руководителем Харьковского областного ТЦК. Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

По данным СМИ, речь идет об Артеме Требесове.

По решению суда необоснованным активом был признан и взыскан в доход государства автомобиль «Toyota Camry Hybrid» 2022 года выпуска. Также в доход государства была взыскана стоимость автомобиля BMW X6 30D 2023 года выпуска в сумме 4 029 000 грн.

Постановление по делу № 991/3899/25 вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Кассационный гражданский суд Верховного Суда.

