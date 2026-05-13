Пільгова вислуга більше не рятує – Верховний Суд пояснив, як тепер рахують пенсію поліції

Суд підтвердив, що після змін 2022 року право на пенсію визначається лише календарною вислугою років.

Верховний Суд ухвалив постанову у справі №460/1349/24, у якій роз’яснив порядок обчислення вислуги років для призначення пенсії поліцейським та колишнім працівникам органів внутрішніх справ, розповідає Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Спір стосувався того, чи може пільгова вислуга років зараховуватися до календарної для отримання права на пенсію, а також чи можна використовувати пільговий стаж для надбавок і додаткової відпустки.

Що вимагав позивач

До суду звернувся підполковник поліції після відмови Головного управління Нацполіції у перерахунку його вислуги років.

Позивач просив зарахувати до календарної вислуги період служби у податковій міліції у 2001–2005 роках, а також врахувати пільгову вислугу за службу у підрозділах боротьби з економічною злочинністю за схемою «один рік за півтора».

Йшлося про службу у періоди:

з 9 червня 2006 року до 19 лютого 2010 року;

з 14 вересня 2012 року до 30 червня 2015 року.

Також позивач наполягав, що пільговий стаж може компенсувати недостатню календарну вислугу для набуття права на пенсію.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Суди першої та апеляційної інстанцій підтримали позивача.

Вони дійшли висновку, що служба в податковій міліції прирівнюється до служби в органах внутрішніх справ, а пільгова вислуга може враховуватися під час визначення права на пенсію.

Також суди посилалися на принцип незворотності дії законів у часі, передбачений статтею 58 Конституції України.

Позиція поліції

ГУНП подало касаційну скаргу, вказуючи, що після змін, внесених постановою Кабміну №119 у 2022 році, право на пенсію визначається виключно календарною вислугою.

У поліції наголошували, що пільгова вислуга може впливати лише на розмір пенсії, а не на саме право її отримання.

Також у касації зазначалося, що Порядок №393 регулює пенсійне забезпечення, але не питання надбавок чи додаткових відпусток, а наказ МВС №722, який передбачав пільговий облік служби в ДСБЕЗ, був скасований ще у 2011 році.

Верховний Суд: служба в податковій міліції зараховується

Верховний Суд підтвердив, що служба в податковій міліції має зараховуватися до стажу служби в поліції.

У рішенні зазначено, що податкова міліція за правовим статусом прирівнювалася до органів внутрішніх справ, а тому відповідний стаж підлягає врахуванню відповідно до пункту 3 частини 2 статті 78 Закону «Про Національну поліцію».

У цій частині позов був задоволений.

Пільгова вислуга не дає права на пенсію

Водночас Верховний Суд наголосив, що після змін 2022 року пенсія за вислугу років призначається лише за наявності 25 календарних років служби.

Суд підкреслив, що пільгова вислуга:

не може замінити календарну для набуття права на пенсію;

враховується лише під час визначення розміру пенсії, якщо право на неї вже виникло.

У постанові зазначено, що визначальним є момент звернення особи за оформленням пенсії, а не період проходження служби.

Оскільки позивач звернувся за оформленням пенсії 25 квітня 2025 року, тобто вже після змін 2022 року, до нього застосовуються нові правила.

Надбавки та відпустка — без пільгового коефіцієнта

Окремо Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення стажу для надбавок за вислугу років і додаткової оплачуваної відпустки.

Суд вказав, що ці питання регулюються статтею 78 Закону «Про Національну поліцію», яка не передбачає застосування пільгового коефіцієнта «1 рік за 1,5».

Також суд наголосив, що Порядок №393 стосується виключно пенсійного забезпечення, а не проходження служби чи виплат під час служби.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу поліції.

Суд залишив у силі рішення щодо зарахування служби в податковій міліції до стажу служби в поліції, але скасував попередні рішення в частині:

зарахування пільгової вислуги до календарної для призначення пенсії;

врахування пільгового стажу для надбавок та додаткової відпустки.

Верховний Суд вказав ключову правову позицію:

календарна вислуга визначає право на пенсію;

пільгова вислуга впливає лише на розмір пенсії;

для надбавок і додаткової відпустки пільговий коефіцієнт не застосовується.

