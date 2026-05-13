Льготный стаж больше не спасает – Верховный Суд разъяснил, как теперь рассчитывается пенсия полицейских

Суд подтвердил, что после изменений 2022 года право на пенсию определяется исключительно календарным стажем.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд принял постановление по делу №460/1349/24, в котором разъяснил порядок исчисления стажа для назначения пенсии полицейским и бывшим работникам органов внутренних дел, сообщает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Спор касался того, может ли льготный стаж засчитываться в календарный для получения права на пенсию, а также можно ли использовать льготный стаж для надбавок и дополнительного отпуска.

Что требовал истец

В суд обратился подполковник полиции после отказа Главного управления Нацполиции в пересчете его стажа.

Истец просил зачесть в календарный стаж период службы в налоговой милиции в 2001–2005 годах, а также учесть льготный стаж за службу в подразделениях по борьбе с экономической преступностью по схеме «один год за полтора».

Речь шла о службе в следующие периоды:

с 9 июня 2006 года по 19 февраля 2010 года;

с 14 сентября 2012 года по 30 июня 2015 года.

Также истец настаивал, что льготный стаж может компенсировать недостаточный календарный стаж для приобретения права на пенсию.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск истца.

Они пришли к выводу, что служба в налоговой милиции приравнивается к службе в органах внутренних дел, а льготный стаж может учитываться при определении права на пенсию.

Также суды сослались на принцип необратимости действия законов во времени, предусмотренный статьей 58 Конституции Украины.

Позиция полиции

ГУНП подало кассационную жалобу, указывая, что после изменений, внесенных постановлением Кабмина №119 в 2022 году, право на пенсию определяется исключительно календарным стажем.

В полиции подчеркивали, что льготный стаж может влиять только на размер пенсии, а не на само право на ее получение.

Также в кассации отмечалось, что Порядок № 393 регулирует пенсионное обеспечение, но не вопросы надбавок или дополнительных отпусков, а приказ МВД № 722, который предусматривал льготный учет службы в ДСБЭЗ, был отменен еще в 2011 году.

Верховный Суд: служба в налоговой милиции засчитывается

Верховный Суд подтвердил, что служба в налоговой милиции должна засчитываться в стаж службы в полиции.

В решении указано, что налоговая милиция по правовому статусу приравнивалась к органам внутренних дел, а потому соответствующий стаж подлежит учету в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 78 Закона «О Национальной полиции».

В этой части иск был удовлетворен.

Льготный стаж не дает права на пенсию

В то же время Верховный Суд отметил, что после изменений 2022 года пенсия за выслугу лет назначается только при наличии 25 календарных лет службы.

Суд подчеркнул, что льготная выслуга:

не может заменить календарную для приобретения права на пенсию;

учитывается только при определении размера пенсии, если право на нее уже возникло.

В постановлении указано, что определяющим является момент обращения лица за оформлением пенсии, а не период прохождения службы.

Поскольку истец обратился за оформлением пенсии 25 апреля 2025 года, то есть уже после изменений 2022 года, к нему применяются новые правила.

Надбавки и отпуск — без льготного коэффициента

Отдельно Верховный Суд разъяснил порядок исчисления стажа для надбавок за выслугу лет и дополнительного оплачиваемого отпуска.

Суд указал, что эти вопросы регулируются статьей 78 Закона «О Национальной полиции», которая не предусматривает применения льготного коэффициента «1 год за 1,5».

Также суд подчеркнул, что Порядок № 393 касается исключительно пенсионного обеспечения, а не прохождения службы или выплат во время службы.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу полиции.

Суд оставил в силе решение о зачете службы в налоговой милиции в стаж службы в полиции, но отменил предыдущие решения в части:

зачета льготного стажа к календарному для назначения пенсии;

учета льготного стажа для надбавок и дополнительного отпуска.

Верховный Суд указал ключевую правовую позицию:

календарный стаж определяет право на пенсию;

льготный стаж влияет только на размер пенсии;

к надбавкам и дополнительному отпуску льготный коэффициент не применяется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.