Суд ЄС ухвалив рішення проти Meta: компанію можуть змусити платити за новинні фрагменти

Європейський суд уперше прямо підтвердив право країн ЄС зобов’язувати цифрові платформи платити видавцям за використання їхнього контенту.

Суд Європейського Союзу постановив, що італійський регулятор AGCOM може вимагати від Meta виплачувати компенсацію видавцям за використання новинних фрагментів. Таким чином Meta програла спробу скасувати регуляторне рішення Італії у справі C-797/23, пише TNW.

Рішення стало першим випадком, коли найвищий суд ЄС прямо висловився щодо того, чи можуть держави-члени зобов’язувати цифрові платформи платити за контент видавців. Суд став на бік медіакомпаній.

«Право видавців пресових публікацій на справедливу винагороду є допустимим», — зазначив суд, — «за умови, що така винагорода є компенсацією за наданий дозвіл постачальникам відтворювати ці публікації або робити їх доступними для громадськості».

Водночас суд додав, що видавці зберігають право повністю відмовити у дозволі або надати його безкоштовно.

Справу передали до Люксембургу з Італії, де у 2023 році AGCOM запровадив модель, за якою постачальники інформаційних послуг, включно з Meta та Google, повинні вести переговори з видавцями щодо компенсації за онлайн-використання журналістського контенту.

Декрет надав AGCOM право визначати механізм розрахунку справедливої винагороди, втручатися у випадках зриву переговорів, а також вимагати від платформ інформацію про дані, пов’язані з використанням контенту видавців.

Meta оскаржила цю модель, стверджуючи, що вона суперечить законодавству ЄС.

Однак Суд ЄС постановив, що італійська модель відповідає директиві ЄС про авторське право 2019 року.

Особливо важливим стало те, що суд підтримав право AGCOM вимагати від платформ розкриття даних, необхідних для розрахунку справедливої компенсації. Саме те, що лише цифрові платформи знають реальну комерційну цінність контенту, було головною претензією видавців протягом багатьох років переговорів у Європі.

Суд розглядає обов’язок надавати інформацію як необхідну умову переговорного процесу, а не як втручання у нього.

Європейська рада видавців назвала рішення «критично важливим», особливо на тлі стрімкого зростання використання журналістського контенту системами штучного інтелекту.

Meta повідомила, що вивчає рішення суду. Компанія раніше неодноразово заявляла, що вимога платити за використання посилань і фрагментів новин може зашкодити відкритому інтернету. Подібну позицію вона займала і в інших країнах Європи та в Канаді, де зрештою взагалі прибрала новини з Facebook та Instagram замість виплати компенсацій.

Тепер головне питання полягає у тому, чи піде Meta тим самим шляхом в Італії.

Рішення Суду ЄС є попереднім, тому справа повертається до італійських судів для застосування цього тлумачення на практиці.

Фактично це означає, що модель AGCOM залишається чинною, а можливості Meta оскаржувати сам принцип значно звужуються.

Подальші суперечки стосуватимуться вже процедурних питань: як саме визначатиметься розмір винагороди, як вирішуватимуться конфлікти та яким буде механізм обміну даними.

Для Італії це рішення стало підтвердженням правильності її регуляторної моделі, за якою уважно спостерігали інші країни ЄС.

Франція у 2019 році запровадила схожий підхід, що призвів до угод Google із AFP та Le Monde. Іспанія та Німеччина обрали власні моделі регулювання.

Втім саме італійська модель із центральною роллю AGCOM тепер отримала офіційне схвалення Суду ЄС.

