Суд ЕС вынес решение против Meta: компанию могут обязать платить за новостные фрагменты

Европейский суд впервые прямо подтвердил право стран ЕС обязывать цифровые платформы платить издателям за использование их контента.

Суд Европейского Союза постановил, что итальянский регулятор AGCOM может требовать от Meta выплачивать компенсацию издателям за использование новостных фрагментов. Таким образом Meta проиграла попытку отменить регуляторное решение Италии по делу C-797/23, пишет TNW.

Решение стало первым случаем, когда высший суд ЕС прямо высказался о том, могут ли государства-члены обязывать цифровые платформы платить за контент издателей. Суд стал на сторону медиакомпаний.

«Право издателей пресс-публикаций на справедливое вознаграждение является допустимым», — отметил суд, — «при условии, что такое вознаграждение является компенсацией за предоставленное разрешение поставщикам воспроизводить эти публикации или делать их доступными для общественности».

В то же время суд добавил, что издатели сохраняют право полностью отказать в разрешении или предоставить его бесплатно.

Дело было передано в Люксембург из Италии, где в 2023 году AGCOM внедрил модель, по которой поставщики информационных услуг, включая Meta и Google, должны вести переговоры с издателями относительно компенсации за онлайн-использование журналистского контента.

Декрет предоставил AGCOM право определять механизм расчета справедливого вознаграждения, вмешиваться в случаях срыва переговоров, а также требовать от платформ информацию о данных, связанных с использованием контента издателей.

Meta оспорила эту модель, утверждая, что она противоречит законодательству ЕС.

Однако Суд ЕС постановил, что итальянская модель соответствует директиве ЕС об авторском праве 2019 года.

Особенно важным стало то, что суд поддержал право AGCOM требовать от платформ раскрытия данных, необходимых для расчета справедливой компенсации. Именно то, что только цифровые платформы знают реальную коммерческую ценность контента, было главной претензией издателей в течение многих лет переговоров в Европе.

Суд рассматривает обязанность предоставлять информацию как необходимое условие переговорного процесса, а не как вмешательство в него.

Европейский совет издателей назвал решение «критически важным», особенно на фоне стремительного роста использования журналистского контента системами искусственного интеллекта.

Meta сообщила, что изучает решение суда. Компания ранее неоднократно заявляла, что требование платить за использование ссылок и фрагментов новостей может навредить открытому интернету. Подобную позицию она занимала и в других странах Европы и в Канаде, где в итоге вообще убрала новости из Facebook и Instagram вместо выплаты компенсаций.

Теперь главный вопрос заключается в том, пойдет ли Meta тем же путем в Италии.

Решение Суда ЕС является предварительным, поэтому дело возвращается в итальянские суды для применения этого толкования на практике.

Фактически это означает, что модель AGCOM остается действующей, а возможности Meta оспаривать сам принцип значительно сужаются.

Дальнейшие споры будут касаться уже процедурных вопросов: как именно будет определяться размер вознаграждения, как будут решаться конфликты и каким будет механизм обмена данными.

Для Италии это решение стало подтверждением правильности ее регуляторной модели, за которой внимательно следили другие страны ЕС.

Франция в 2019 году внедрила похожий подход, что привело к соглашениям Google с AFP и Le Monde. Испания и Германия выбрали собственные модели регулирования.

Однако именно итальянская модель с центральной ролью AGCOM теперь получила официальное одобрение Суда ЕС.

