  В Україні

В Україні не готуються до мобілізації жінок і не розробляють для цього жодних механізмів — Сухопутні війська

08:12, 4 квітня 2026
Командування перевіряє випадки некоректного внесення даних до системи «Оберіг».
Командування Сухопутних військ Збройних сил України заявило, що не готує мобілізацію жінок і не розробляє жодних механізмів у цьому напрямку.

«Останніми днями в українських медіа та інтернет-просторі почали масово зʼявлятися повідомлення про начебто підготовку до мобілізації жінок до війська. Дана інформація є безпідставною, маніпулятивною та використовується ворогом для підриву мобілізаційних процесів, а також дискредитації Збройних Сил України», — наголошують Сухопутні війська ЗСУ.

У командуванні підкреслюють, що законодавство у цій сфері не змінювалося. Жінки можуть вступати до лав ЗСУ виключно добровільно. Військовий облік стосується лише громадянок із медичною або фармацевтичною освітою.

Водночас у Сухопутних військах повідомили про виявлені помилки в інформаційній системі «Оберіг». Після випадку, коли жінка без відповідної освіти потрапила на облік, провели службове розслідування. З’ясувалося, що некоректні дані були внесені ще у 2021 році, а також виявлено інші подібні випадки.

«Водночас змінити таку інформацію у відповідному ТЦК та СП неможливо. В ІКС «Оберіг» відсутня технічна реалізація можливості знищення відомостей про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами через невідповідність нормативно-правових актів», — зазначає командування.

Командування Сухопутних військ звернулося до Генерального штабу та Міністерства оборони з пропозиціями щодо усунення недоліків у системі. Питання перебуває на постійному контролі, а всі невідповідності аналізуються.

«Якщо ви виявили внесення помилкових даних про себе до ІКС «Оберіг», звертайтесь на гарячу лінію Сухопутних військ: 0 800 301 937», — додали у відомстві.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

