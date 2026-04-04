В Україні не готуються до мобілізації жінок і не розробляють для цього жодних механізмів — Сухопутні війська

Командування перевіряє випадки некоректного внесення даних до системи «Оберіг».

Командування Сухопутних військ Збройних сил України заявило, що не готує мобілізацію жінок і не розробляє жодних механізмів у цьому напрямку.

«Останніми днями в українських медіа та інтернет-просторі почали масово зʼявлятися повідомлення про начебто підготовку до мобілізації жінок до війська. Дана інформація є безпідставною, маніпулятивною та використовується ворогом для підриву мобілізаційних процесів, а також дискредитації Збройних Сил України», — наголошують Сухопутні війська ЗСУ.

У командуванні підкреслюють, що законодавство у цій сфері не змінювалося. Жінки можуть вступати до лав ЗСУ виключно добровільно. Військовий облік стосується лише громадянок із медичною або фармацевтичною освітою.

Водночас у Сухопутних військах повідомили про виявлені помилки в інформаційній системі «Оберіг». Після випадку, коли жінка без відповідної освіти потрапила на облік, провели службове розслідування. З’ясувалося, що некоректні дані були внесені ще у 2021 році, а також виявлено інші подібні випадки.

«Водночас змінити таку інформацію у відповідному ТЦК та СП неможливо. В ІКС «Оберіг» відсутня технічна реалізація можливості знищення відомостей про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами через невідповідність нормативно-правових актів», — зазначає командування.

Командування Сухопутних військ звернулося до Генерального штабу та Міністерства оборони з пропозиціями щодо усунення недоліків у системі. Питання перебуває на постійному контролі, а всі невідповідності аналізуються.

«Якщо ви виявили внесення помилкових даних про себе до ІКС «Оберіг», звертайтесь на гарячу лінію Сухопутних військ: 0 800 301 937», — додали у відомстві.

