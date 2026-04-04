  1. В Украине

В Украине не готовятся к мобилизации женщин и не разрабатывают для этого никаких механизмов — Сухопутные войска

08:12, 4 апреля 2026
Командование проверяет случаи некорректного внесения данных в систему «Обериг».
Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины заявило, что не готовит мобилизацию женщин и не разрабатывает никаких механизмов в этом направлении.

«В последние дни в украинских медиа и интернет-пространстве начали массово появляться сообщения о якобы подготовке к мобилизации женщин в армию. Данная информация является беспочвенной, манипулятивной и используется противником для подрыва мобилизационных процессов, а также дискредитации Вооруженных сил Украины», — подчеркивают Сухопутные войска ВСУ.

В командовании подчеркивают, что законодательство в этой сфере не изменялось. Женщины могут вступать в ряды ВСУ исключительно добровольно. Воинский учет касается только гражданок с медицинским или фармацевтическим образованием.

В то же время в Сухопутных войсках сообщили о выявленных ошибках в информационной системе «Обериг». После случая, когда женщина без соответствующего образования попала на учет, было проведено служебное расследование. Выяснилось, что некорректные данные были внесены еще в 2021 году, а также выявлены другие аналогичные случаи.

«В то же время изменить такую информацию в соответствующем ТЦК и СП невозможно. В ИКС «Обериг» отсутствует техническая реализация возможности уничтожения сведений о гражданах Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами из-за несоответствия нормативно-правовых актов», — отмечает командование.

Командование Сухопутных войск обратилось к Генеральному штабу и Министерству обороны с предложениями по устранению недостатков в системе. Вопрос находится на постоянном контроле, а все несоответствия анализируются.

«Если вы выявили внесение ошибочных данных о себе в ИКС «Обериг», обращайтесь на горячую линию Сухопутных войск: 0 800 301 937», — добавили в ведомстве.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

