В Украине не готовятся к мобилизации женщин и не разрабатывают для этого никаких механизмов — Сухопутные войска

Командование проверяет случаи некорректного внесения данных в систему «Обериг».

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины заявило, что не готовит мобилизацию женщин и не разрабатывает никаких механизмов в этом направлении.

«В последние дни в украинских медиа и интернет-пространстве начали массово появляться сообщения о якобы подготовке к мобилизации женщин в армию. Данная информация является беспочвенной, манипулятивной и используется противником для подрыва мобилизационных процессов, а также дискредитации Вооруженных сил Украины», — подчеркивают Сухопутные войска ВСУ.

В командовании подчеркивают, что законодательство в этой сфере не изменялось. Женщины могут вступать в ряды ВСУ исключительно добровольно. Воинский учет касается только гражданок с медицинским или фармацевтическим образованием.

В то же время в Сухопутных войсках сообщили о выявленных ошибках в информационной системе «Обериг». После случая, когда женщина без соответствующего образования попала на учет, было проведено служебное расследование. Выяснилось, что некорректные данные были внесены еще в 2021 году, а также выявлены другие аналогичные случаи.

«В то же время изменить такую информацию в соответствующем ТЦК и СП невозможно. В ИКС «Обериг» отсутствует техническая реализация возможности уничтожения сведений о гражданах Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами из-за несоответствия нормативно-правовых актов», — отмечает командование.

Командование Сухопутных войск обратилось к Генеральному штабу и Министерству обороны с предложениями по устранению недостатков в системе. Вопрос находится на постоянном контроле, а все несоответствия анализируются.

«Если вы выявили внесение ошибочных данных о себе в ИКС «Обериг», обращайтесь на горячую линию Сухопутных войск: 0 800 301 937», — добавили в ведомстве.

