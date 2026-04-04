  1. В Україні

На Закарпатті затримали військових у СЗЧ, які за $10 тисяч переправляли чоловіків за кордон

19:36, 4 квітня 2026
Вони організували нелегальні маршрути до ЄС, супроводжували «клієнтів» і давали інструкції для перетину кордону.
На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Організатори брали до 10 тисяч доларів з людини за виїзд до країн ЄС поза пунктами пропуску. Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 31-річний заступник командира групи однієї з військових частин у званні солдата, діючи спільно зі своїм 32-річним співслужбовцем – начальником відділу у званні лейтенанта, які перебували у статусі СЗЧ, організували незаконне переправлення військовозобов’язаних до країн Євросоюзу поза пунктами пропуску.

За грошову винагороду вони надавали інформацію про місця тимчасового перебування у прикордонному регіоні та маршрути подальшого руху. Також забезпечували транспортування «клієнтів» до визначених локацій і надавали інструкції щодо подальших дій.

Після прибуття до відправного пункту у Перечинському районі військовозобов’язані мали очікувати додаткових вказівок для реалізації злочинного плану.

Вартість таких «послуг» становила 10 тисяч доларів з особи, а оплата приймалася як готівкою, так і через криптогаманець.

Під час перевезення «клієнта» на одному з блокпостів у селі Нижні Ворота Мукачівського району спільників було викрито та затримано в порядку ст. 208 КПК України. При поверхневій перевірці у них виявлено мобільний телефон із перепискою щодо організації незаконної діяльності, GPS-трекер, а також 1300 доларів.

Спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Суд обрав для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

хабар військові військовозобов'язаний перетин кордону СЗЧ

