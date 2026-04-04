На Закарпатье задержали военнослужащих в СЗЧ, которые за $10 тысяч переправляли мужчин за границу

19:36, 4 апреля 2026
Они организовали нелегальные маршруты в ЕС, сопровождали «клиентов» и давали инструкции для пересечения границы.
В Закарпатской области правоохранители разоблачили схему незаконной переправки военнообязанных за границу. Организаторы брали до 10 тысяч долларов с человека за выезд в страны ЕС вне пунктов пропуска. Об этом сообщает Спецпрокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, 31-летний заместитель командира группы одной из воинских частей в звании солдата, действуя совместно со своим 32-летним сослуживцем — начальником отдела в звании лейтенанта, которые находились в статусе СЗЧ, организовали незаконную переправку военнообязанных в страны Евросоюза вне пунктов пропуска.

За денежное вознаграждение они предоставляли информацию о местах временного пребывания в приграничном регионе и маршрутах дальнейшего движения. Также обеспечивали транспортировку «клиентов» к определенным локациям и давали инструкции по дальнейшим действиям.

После прибытия к отправному пункту в Перечинском районе военнообязанные должны были ожидать дополнительных указаний для реализации преступного плана.

Стоимость таких «услуг» составляла 10 тысяч долларов с человека, а оплата принималась как наличными, так и через криптокошелек.

Во время перевозки «клиента» на одном из блокпостов в селе Нижние Ворота Мукачевского района сообщников разоблачили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. При поверхностной проверке у них обнаружили мобильный телефон с перепиской об организации незаконной деятельности, GPS-трекер, а также 1300 долларов.

Сообщникам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Суд избрал для них меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

