Священнослужителі за кордоном отримали право на бронювання — Держетнополітики

Священнослужителі, які здійснюють релігійну діяльність за кордоном, підлягають бронюванню від мобілізації.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті розширила перелік священнослужителів, які підлягають бронюванню під час мобілізації.

Відповідні зміни передбачені наказом ДЕСС від 1 квітня 2026 року, зареєстрованим у Міністерстві юстиції, про який повідомив голова ДЕСС Віктор Єленський.

Документ передбачає включення до переліку священнослужителів, які працюють у критично важливих релігійних організаціях і перебувають у закордонних відрядженнях для здійснення релігійної діяльності, проведення обрядів і церемоній, а також проповідницької діяльності за межами України. Йдеться також про осіб, взятих на постійний або тимчасовий консульський облік.

«Реалізація такого рішення дозволить гарантувати належну і безперервну духовну опіку українських громадян за кордоном, що були вимушені залишити Україну у звʼязку із повномасштабним збройним вторгненням РФ», — вказує Держетнополітики.

Питання змін до порядку бронювання, а також інші аспекти державно-конфесійних відносин обговорили під час робочої зустрічі керівництва ДЕСС із представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

