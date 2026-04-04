  1. В Украине

Священнослужители за рубежом получили право на бронирование — Госэтнополитики

13:17, 4 апреля 2026
Священнослужители, которые осуществляют религиозную деятельность за рубежом, подлежат бронированию от мобилизации.
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести расширила перечень священнослужителей, которые подлежат бронированию во время мобилизации.

Соответствующие изменения предусмотрены приказом ДЕСС от 1 апреля 2026 года, зарегистрированным в Министерстве юстиции, о котором сообщил глава ДЕСС Виктор Еленский.

Документ предусматривает включение в перечень священнослужителей, которые работают в критически важных религиозных организациях и находятся в заграничных командировках для осуществления религиозной деятельности, проведения обрядов и церемоний, а также проповеднической деятельности за пределами Украины. Речь также идет о лицах, взятых на постоянный или временный консульский учет.

«Реализация такого решения позволит гарантировать надлежащую и непрерывную духовную опеку украинских граждан за рубежом, которые были вынуждены покинуть Украину в связи с полномасштабным вооруженным вторжением РФ», — указывает Госэтнополитики.

Вопросы изменений к порядку бронирования, а также другие аспекты государственно-конфессиональных отношений обсудили во время рабочей встречи руководства ДЕСС с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

