Священнослужители за рубежом получили право на бронирование — Госэтнополитики

Священнослужители, которые осуществляют религиозную деятельность за рубежом, подлежат бронированию от мобилизации.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести расширила перечень священнослужителей, которые подлежат бронированию во время мобилизации.

Соответствующие изменения предусмотрены приказом ДЕСС от 1 апреля 2026 года, зарегистрированным в Министерстве юстиции, о котором сообщил глава ДЕСС Виктор Еленский.

Документ предусматривает включение в перечень священнослужителей, которые работают в критически важных религиозных организациях и находятся в заграничных командировках для осуществления религиозной деятельности, проведения обрядов и церемоний, а также проповеднической деятельности за пределами Украины. Речь также идет о лицах, взятых на постоянный или временный консульский учет.

«Реализация такого решения позволит гарантировать надлежащую и непрерывную духовную опеку украинских граждан за рубежом, которые были вынуждены покинуть Украину в связи с полномасштабным вооруженным вторжением РФ», — указывает Госэтнополитики.

Вопросы изменений к порядку бронирования, а также другие аспекты государственно-конфессиональных отношений обсудили во время рабочей встречи руководства ДЕСС с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

