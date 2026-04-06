  1. В Україні

Який алгоритм отримання державного сертифіката про рівень володіння державною мовою

07:00, 6 квітня 2026
Фото: dnuvs.ukr.education
Національна комісія зі стандартів державної мови роз’яснила алгоритм отримання державного сертифіката про рівень володіння державною мовою.

«Комісія наприкінці кожного місяця відкриває онлайн-реєстрацію на іспит на рівень володіння державною мовою на наступний місяць.

Претендент у своєму електронному кабінеті реєструється на іспит на платформі, де обирає уповноважену установу та зручні дату і час складання іспиту. В обраний день і час претендент складає комп’ютерний іспит в уповноваженій установі, у якій зареєструвався», - йдеться у заяві.

Завдання тестової частини іспиту автоматично перевіряє інформаційно-комунікаційна система «Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою» одразу після їх виконання. Завдання відкритого типу письмової та усної частин іспиту перевіряють екзаменатори Комісії впродовж кількох днів після складання іспиту. Результати складання іспиту система фіксує в підсумковому електронному протоколі перевірки.

Комісія на своєму засіданні ухвалює рішення про встановлення результатів іспиту не пізніше 15 календарних днів від дати складення іспиту.

Після ухвалення рішення Комісія видає особі державний сертифікат за умови, якщо за результатами складання іспиту особа підтвердила володіння державною мовою на одному з рівнів володіння державною мовою та вимог до них.

Запис про видачу державного сертифіката відображається в  Реєстрі державних сертифікатів не пізніше наступного дня після опублікування рішення Комісії на своєму офіційному вебсайті.

мова

