  В Украине

Каков алгоритм получения государственного сертификата о уровне владения государственным языком

07:00, 6 апреля 2026
Национальная комиссия по стандартам государственного языка разъяснила алгоритм получения государственного сертификата о уровне владения государственным языком.

«Комиссия в конце каждого месяца открывает онлайн-регистрацию на экзамен на уровень владения государственным языком на следующий месяц.

Претендент в своем электронном кабинете регистрируется на экзамен на платформе, где выбирает уполномоченное учреждение и удобные дату и время сдачи экзамена. В выбранный день и время претендент сдает компьютерный экзамен в уполномоченном учреждении, в котором зарегистрировался», — говорится в заявлении.

Задания тестовой части экзамена автоматически проверяет информационно-коммуникационная система «Экзаменационная система для определения уровня владения государственным языком» сразу после их выполнения. Задания открытого типа письменной и устной частей экзамена проверяют экзаменаторы Комиссии в течение нескольких дней после сдачи экзамена. Результаты сдачи экзамена система фиксирует в итоговом электронном протоколе проверки.

Комиссия на своем заседании принимает решение об установлении результатов экзамена не позднее 15 календарных дней с даты сдачи экзамена.

После принятия решения Комиссия выдает лицу государственный сертификат при условии, если по результатам сдачи экзамена лицо подтвердило владение государственным языком на одном из уровней владения государственным языком и требований к ним.

Запись о выдаче государственного сертификата отображается в Реестре государственных сертификатов не позднее следующего дня после опубликования решения Комиссии на своем официальном вебсайте.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военное положение не может быть основанием для прогула: работодателям перепишут правила увольнения работников

В Раде предлагают уточнить основания для увольнения работников, которые отсутствуют на работе в течение трех часов.

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

