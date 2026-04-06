Каков алгоритм получения государственного сертификата о уровне владения государственным языком

Фото: dnuvs.ukr.education

Национальная комиссия по стандартам государственного языка разъяснила алгоритм получения государственного сертификата о уровне владения государственным языком.

«Комиссия в конце каждого месяца открывает онлайн-регистрацию на экзамен на уровень владения государственным языком на следующий месяц.

Претендент в своем электронном кабинете регистрируется на экзамен на платформе, где выбирает уполномоченное учреждение и удобные дату и время сдачи экзамена. В выбранный день и время претендент сдает компьютерный экзамен в уполномоченном учреждении, в котором зарегистрировался», — говорится в заявлении.

Задания тестовой части экзамена автоматически проверяет информационно-коммуникационная система «Экзаменационная система для определения уровня владения государственным языком» сразу после их выполнения. Задания открытого типа письменной и устной частей экзамена проверяют экзаменаторы Комиссии в течение нескольких дней после сдачи экзамена. Результаты сдачи экзамена система фиксирует в итоговом электронном протоколе проверки.

Комиссия на своем заседании принимает решение об установлении результатов экзамена не позднее 15 календарных дней с даты сдачи экзамена.

После принятия решения Комиссия выдает лицу государственный сертификат при условии, если по результатам сдачи экзамена лицо подтвердило владение государственным языком на одном из уровней владения государственным языком и требований к ним.

Запись о выдаче государственного сертификата отображается в Реестре государственных сертификатов не позднее следующего дня после опубликования решения Комиссии на своем официальном вебсайте.

